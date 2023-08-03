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Kahveden aldığınız keyfi artıracak Braun kahve öğütücüde büyük fırsat

03.08.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve çekirdeklerinin taze olarak öğütülmesi enfes aroma ve lezzetin anahtarı olarak görülüyor. İşte bu noktada devreye kahve öğütücüler giriyor. Piyasada birçok model bulunmasına rağmen Braun FreshSet Kahve Öğütücü KG7070 kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan sevilen modeller arasında yer alıyor. Şimdi kısa bir süreliğine neredeyse yarı fiyatına satışta olan bu öğütücüye bir şans vererek kahve keyfinizi farklı bir boyuta taşımaya ne dersiniz? İşte detaylar!

Kahveden aldığınız keyfi artıracak Braun kahve öğütücüde büyük fırsat

Kahve; stresi azaltır, ruh halini iyileştirir, enerjiyi yükseltir. Bir fincan kahve içmenin insan vücuduna bir dolu faydası bulunur. Kendine özgü bir aromaya sahip olan ve dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bu içeceği siz de seviyorsanız doğru yerdesiniz. Kahveden aldığınız keyfi bir adım öteye taşıyacak harika bir öneriyle karşınızdayız! Kahve öğütücüsü kullanarak kahve çekirdeklerini istediğiniz boyutta taze bir şekilde öğütebilir; hazır öğütülmüş kahve yerine, çekirdek satın alarak ve istediğiniz miktarı öğüterek sürekli taze kahve elde edebilirsiniz. Maliyeti de düşüren bu yöntemle tasarruf yapabilirsiniz. Piyasadaki en sevilen kahve öğütücülerden biri olan Braun FreshSet Kahve Öğütücü kısa süreliğine özel fiyatıyla siz kahve severleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Kahveden aldığınız keyfi artıracak mükemmel bir cihaz: Braun FreshSet Kahve Öğütücü KG7070, 200 Gr Hazne, 110 W, Paslanmaz Çelik

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Ürün özellikleri

  • Braun FreshSet KG7070'in güçlü paslanmaz çelik bıçakları, hızlı ve homojen bir öğütme işlemi yaparak size en taze ve aromatik kahve deneyimini sunar.

  • Ürün, modern ve şık bir tasarıma sahip paslanmaz çelik bir gövdeye sahiptir. Mutfak tezgahınızda şık bir görünüm sağlar.

  • 200 gramlık geniş bir hazneye sahiptir. Bu, aynı anda büyük miktarlarda kahve çekirdeği öğütebilmenizi sağlar.

  • 110 W gücünde olan öğütücü, hızlı ve etkili bir şekilde kahve çekirdeklerini öğütür.

  • Farklı öğütme seviyelerinde kahve çekirdeklerini öğütebilmenizi sağlar. Böylece, espresso, filtre kahve gibi farklı kahve türlerine uygun öğütme konsistansını elde edebilirsiniz.

  • Ürünün güçlü paslanmaz çelik bıçakları, hızlı ve homojen bir öğütme işlemi yapar. Böylece taze ve aromatik bir kahve elde edersiniz.

  • Öğütme işlemi sırasında öğütücünün kapağı açıldığında otomatik olarak duran bir yakınlık sensörü vardır. Güvenli bir şekilde kullanım sağlar.

  • Ürünün haznesi ve bıçakları kolayca çıkarılabilir, böylece temizliği kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün harika. Ayarlıyorsun kahvenin inceliğini nasıl istiyorsan, ona göre çekiyor."

  • "Kahvelerimin tadı daha güzel gelmeye başladı, kendim çekince. İyi ki aldım dediğim ürünlerden."

  • "Temizlemesi zahmetli diyenler olmuş katılmıyor, oldukça kompakt bir tasarımı var ve buna bağlı olarak da temizlemesi son derece kolay, zaman almıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Ağustos 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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