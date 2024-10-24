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Kahveden aldığınız keyfi katlayacak Nespresso'da bugüne özel indirim
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Kahveden aldığınız keyfi katlayacak Nespresso'da bugüne özel indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
24.10.2024 17:11
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Kahve keyfinizi en üst seviyeye çıkarmak için mükemmel fırsat burada: Nespresso kahve makinelerinde kaçırılmayacak indirim başladı. Her fincanınızda taptaze ve lezzetli aromaları keşfetmek için Nespresso'nun kaliteli makinelerinden birine sahip olmanın şimdi tam zamanı. Kaçırmamak için acele edin.

Gerçek bir kahve tutkunuysanız, bir fincan kahvenin verdiği o eşsiz mutluluğun ne demek olduğunu iyi bilirsiniz. Kahve içmekten aldığınız keyfi artıracak Nespresso kahve makineleriyle tanışmak için en doğru zaman bugün çünkü Günün Fırsatları kapsamında Nespresso'nun en sevilen makineler indirime girdi. Sizin için indirimdeki modelleri listeledik, işte detaylar...

1. Nespresso C35 Essenza Mini Siyah Kahve Makinesi ve Süt Köpürtücü Aksesuar

Adsız tasarım - 2024-10-24T165109.592

Nespresso C35 Essenza Mini Siyah Kahve Makinesi, kompakt tasarımı ve şık siyah rengiyle dikkat çekiyor. Bu makine, enerji tasarruflu bir şekilde çalışan A+ enerji sınıfına sahip. Makineye ek olarak süt köpürtücü aksesuarı bulunuyor. Bu aksesuar sayesinde süt köpürtme işlemini kolaylıkla yapabilir ve kahve içeceklerinize lezzetli köpüklü süt ekleyebilirsiniz. Kullanımı kolay ve pratikolan bu cihaz, tek tuşla kahve hazırlama özelliği sayesinde hızlı bir şekilde kahvenizi hazırlamanıza yardımcı olur. Nespresso'nun kapsül sistemini kullanan cihaz, çeşitli kahve aromaları arasından istediğinizi seçerek keyifle kahve içme imkanı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Lungo ve espresso seçenekleriyle istediğim kahveler için yeterli bir makine, pro modellerini daha fazla fiyatlara almaya gerek var mi bilemiyorum size kalmış. Latte, espresso, cappuccino, americano yapabiliyorum yeterli gayet."

  • "Uzun bir süre kullanıp bir tane daha aldım, bu markadan şaşmayacaksınız."
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Nespresso uyumu kahve kapsülleri satın almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Nespresso C62 Pixie Kahve Makinesi,Yeşil

Adsız tasarım - 2024-10-24T165228.864

Şık tasarımı ve metal yüzey detaylarıyla Nespresso Pixie Kahve Makinesi, modern endüstriyel tasarıma bir övgü niteliğindedir. Makinenin hızlı ısınma özelliği, yüksek basınçlı demleme sistemi ve iki tuşu sayesinde tek bir tuş ile ister Espresso ister Lungo kahvelerinizi hazırlayabilirsiniz. 40'tan fazla Nespresso Kahve hazırlamanızı sağlayan ürün bir şansı hak ediyor, bizden söylemesi.

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3. Nespresso Vertuo Next Kahve Makinesi, Kırmızı

Adsız tasarım - 2024-10-24T165317.638

Nespresso Vertuo Next Kahve Makinesi, Nespresso'nun Vertuo serisine ait, yenilikçi bir kahve makinesi. Kahve hazırlama deneyimini farklılaştıran özelliklere sahip cihazın bu kırmızı renkte olan modeli, canlı ve şık bir tasarımıyla dikkat çekiyor. Vertuo serisine özgü olan büyük boy kapsülleri kullanarak farklı kahve boyutlarında ve çeşitlerinde kahve hazırlamanıza olanak tanıyan ürün, otomatik kapsül tanıma ve ayarlamalı su besleme özelliği sayesinde kahve türüne göre otomatik olarak ideal su miktarını ayarlayabilir. Ayrıca, bu makine ister tek ister çift kahve yapabilme özelliğine sahip. Özelleştirilebilir boyut seçenekleri sayesinde istediğiniz kahve miktarını kolayca ayarlayabilirsiniz.

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4. Nespresso Vertuo Pop Süt Köpürtücülü Kahve Makinesi, Mat Siyah

Adsız tasarım - 2024-10-24T165434.005

Espresso ve lattelerden, buzlu veya eşsiz aromalı kahvelere kadar sonsuz lezzetli Nespresso tarifi hazırlamanıza yardımcı olan bu cihaz, tek tuşla kahve hazırlama ve, otomatik kapsül çıkartma özelliğine sahip. Akıllı Bluetooth teknolojisi ve Wi-Fi bağlantı özelliği, otomatik kapanma, kireç çözme uyarısı, ve süt köpürtücü özelliği kullanım kolaylığı sunar.

Ürünü İncele

Bu içerik 24 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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