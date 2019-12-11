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Kahveden kaçmayan işletmeci ve çaycı, deprem anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, dün gece meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi Savaştepe ilçesindeki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, o anları anlattı. Atar, "Kapının önünde izdiham oldu.

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'de, dün gece meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi Savaştepe ilçesindeki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, o anları anlattı. Atar, "Kapının önünde izdiham oldu. Masa altına girmek aklıma geldi" derken, Şener ise "Kaçmayı gereksiz buldum" dedi.
Altıeylül ilçesinde, dün gece, Richter ölçeğine göre sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki ilk depremi Savaştepe'deki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, panik anlarında dışarı çıkmadı. Kahvenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeride bulunanların hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. Deprem anında masanın altına giren kahve işletmecisi Sami Atar, "Deprem anında masada arkadaşlarla oturmuş, oyun oynuyorduk. Panikle kalktık, kapıya doğru yöneldiğimde yığılma oluştu. Zamanında bize öğrettikleri gibi en yakın masanın altına girmek aklıma geldi. Masanın altına girmeye çalıştım. O sırada kapının önünde izdiham oldu. Herkes birbirini ezdi hatta yanlışlıkla arkadaşın biri, cama vurdu kendisini. Deprem konusunda, tatbikat konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendimce doğru olanı yaptım. O an aklıma bu geldi" diye konuştu.
Deprem anında kahveden çıkmayan çaycı Mustafa Cavit Şener ise "Arkadaşlar kaçtı, ben kaçmayı gereksiz buldum. Kapıya yüklenmedim. 'Birkaç kişiyi götürürsün' demişlerdi, o aklıma geldi. Yüklenirsem cam kırılır, dedim. O yüzden kaçmadım. Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Herkes iyi. Sağlıkla çayımızı demlemeye devam ediyoruz" dedi.

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