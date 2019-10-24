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Kahvehane işletmecisine cinsel istismardan 6 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kahvehane işletmecisi Hacı Y.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kahvehane işletmecisi Hacı Y. (72), yanında çırak olarak çalışan K.B. (18) adlı gence cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Geçen Haziran ayında Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda kahvehane işletmecisi Hacı Y., yanında çalışan K.B.'yi "Bahçeyi sulayalım" diyerek evine götürdü. K.B.'nin evden ayrılmasından sonra evde eşinin altınlarının olmadığını fark eden Hacı Y., polise şikayette bulundu. Hacı Y., altınları K.B.'nin çaldığını ileri sürerken, karakola getirilen K.B. de evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği Hacı Y.'den şikayetçi oldu. Hacı Y., tutuklanırken, K.B. serbest bırakıldı.
Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'cinsel istismar’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Hacı Y., karar duruşmasında hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda sanıktan şikayetçi olan K.B., son duruşmada ifade değiştirerek şikayetçi olmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanık da suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Hacı Y.'ye, 'cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verip, Yargıtay sürecini gözönüne alarak tahliye edilmesini kararlaştırdı.

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