Kahvehane, kıraathaneler açık mı? Kıraathane ve kahvehaneler kaça kadar açık? Oyun oynamak serbest mi?

Merakla takip edilen İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin merak edilenlerin yer aldığı genelgede kahvehane ve kıraathaneler ile ilgili merak edilen soruların yanıtları da yer alıyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren kahvehane, kıraathaneler açık mı?

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KIRAATHANE VE KAHVEHANELER AÇIK MI?

Merakla beklenen 1 Temmuz 2021 sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeki kararlara göre kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına veya oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına veya oynatılmasına müsaade edilecek.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKIYOR MU?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tamamen kaldırılacak.

FESTİVAL VE KONSER YASAĞI KALKTI MI?

Ayrıca yine yayınlanan yeni genelgeye göre konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak koşuluyla izin verilmesi kararlaştırıldı. Yani 1 Temmuz sonrası kurallara dikkat edilmesi kaydıyla konserler yapılabilecek.



