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Kahvehane önünde birbirlerine girdiler, ortalık savaş alanına döndü

09.06.2024 14:59
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Zeytinburnu’nda kıraathanenin önünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı kavgada 1 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kahvehane önünde birbirlerine girdiler, ortalık savaş alanına döndü

Dehşete düşüren olay, dün saat 16.30 sıralarında Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir araçla kahvehane önünde tehlikeli hareketler sergileyen grupla, kahvehanedekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Coşkun B. eline aldığı bıçakla Kadir Ö., Abdullah Ö. ve Diyar Ö.’yü yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan Kadir Ö., Abdullah Ö. ve Diyar Ö. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Coşkun B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu kavga kahvehane
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