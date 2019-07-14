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Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Samsun’da kahvehane önünde otururken yoldan çıkan traktörün çarptığı şahıs tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı’nda 4 gün önce meydana geldi.

Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu

Samsun’da kahvehane önünde otururken yoldan çıkan traktörün çarptığı şahıs tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı’nda 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutluhan Ç. (20) idaresindeki 55 LB 703 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce kahvehane önündeki masanın yanında sandalyede oturan Duran Sofu (57) ve Hamza Yetkin’e (75) çarparak daha sonra bir depoya çarpıp durdu. Traktör sürücüsü Mutluhan Ç. olay yerinden kaçtı ve daha sonra polise teslim oldu. Kazada yaralanan Duran Sofu ile Hamza Yetkin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Duran Sofu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve babasından gizli traktörün anahtarını alıp gezmeye çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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