Kahvehane önündeki tartışmada baba-oğulu vurdu

HENDEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin kahvehane önünde tartıştığı sırada rastgele ateş açması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Hendek Yeni Mahalle Beştepeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.U. caddede kahvehanenin bulunduğu alana geldiği sırada vatandaşlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkaran ve alkollü olduğu iddia edilen H.U., etrafa rastgele ateş etti. Bağırış sesleri üzerine dışarıya çıkan esnaf ve vatandaşlar, silah sesini duyunca sağa-sola kaçıştı. Bu sırada kahvehane önünde bulunan Kadir Sakçı (43) ve oğlu Burhan Sakçı (17) kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçarken olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğul buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tabancadan çıkan kurşunlar çevredeki ev ve iş yerlerinin camlarına da isabet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli H.U.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI



