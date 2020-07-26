Kahvehaneci av tüfeğiyle dehşet saçtı, müşterisini öldürdü

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sadıkhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal K. ile müşteri Yüksel Şan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal K., av tüfeğiyle Yüksel Şan'ın üzerine ateş açtı. Boynundan yaralanan Şan, kanlar içinde yere yığıldı. Cemal K. de hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Şan, hayatını kaybetti. Şan'ın cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaçan Cemal K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

