HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahvehaneci av tüfeğiyle dehşet saçtı, müşterisini öldürdü

Kahvehaneci av tüfeğiyle dehşet saçtı, müşterisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 23:22 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kahvehane işleten Cemal K. (64), belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonucu müşterisi Yüksel Şan'ı (47) av tüfeği vurup öldürdü. Jandarma kaçan Cemal K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahvehaneci av tüfeğiyle dehşet saçtı, müşterisini öldürdü

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sadıkhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal K. ile müşteri Yüksel Şan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal K., av tüfeğiyle Yüksel Şan'ın üzerine ateş açtı. Boynundan yaralanan Şan, kanlar içinde yere yığıldı. Cemal K. de hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Şan, hayatını kaybetti. Şan'ın cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaçan Cemal K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!
Acı haber! 40 büyükbaş hayvan öldüAcı haber! 40 büyükbaş hayvan öldü
Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber! 40 büyükbaş hayvan öldü

Acı haber! 40 büyükbaş hayvan öldü

İşsizlik nedeniyle intihar girişimi! Polis vazgeçirdi

İşsizlik nedeniyle intihar girişimi! Polis vazgeçirdi

Görenler dönüp bir daha baktı! Gelin arabasına 'korona' mesajı

Görenler dönüp bir daha baktı! Gelin arabasına 'korona' mesajı

Rip akıntısına kapıldı, hayatını kaybetti!

Rip akıntısına kapıldı, hayatını kaybetti!

Bursa'daki Kumla Sahili’nde kurallara uyan yok! 'Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı'

'Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı'

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.