Kahvehanecilerden “Oyun Yasağı Kaldırılsın’’ Çağrısı

Türkiye’de bilinen ilk Corona virüsü vakasının görüldüğü 11 Mart’tan sonra can kayıplarının yaşandığı pandemi sürecinde, sosyalleşme mekanları niteliğindeki işletmeler, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 16 Mart’ta faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Türkiye’de “kontrollu sosyal hayat” şartıyla kafe, restoran, kıraathane gibi mekanlar, iki buçuk ayın ardından 1 Haziran’da kapılarını açabilmişti.

Türkiye’de kıraathane işletmecileri açısından müşteri kitlesine ilişkin ilk çözüm, 9 Haziran’daki kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla geldi. Türkiye’de en önemli risk grubu kabul edilen 65 yaş üstündeki nüfusa, 10 Haziran’dan itibaren haftanın her günü belirli saatlerde dışarı çıkma izni tanındı. Böylece Türkiye’nin normalleşme sürecine geçilmesi kararıyla 65 yaş üstü için “anayasal eşitlik” bağlamında da tartışmalı yasak önemli ölçüde esnetilmiş oldu.

Bu durum kahvehaneci/kıraathaneci esnafın 65 yaş üstü ve emekli müşterileriyle yeniden buluşabilmeleri olanağını yarattı. Türkiye’de 10 Haziran itibariyle saat 22.00’ye kadar açık kalabilme şartı da 24.00 olarak değiştirildi ve son olarak 21 Temmuz itibariyle saat kısıtlamaları tümüyle kalktı.

Sağlık Bakanlığı’nın salgın devam ettiği için yayımladığı, İçişleri Bakanlığı’nın uygulamasını denetlediği ve idari para cezası uyguladığı kısıtlamalar ise, esnaf açısından halen müşteri sıkıntısına neden oluyor.

Özellikle taş ve kağıt gibi malzeme değiş-tokuşuna dayanan oyunların fiziki teması azaltmak amacıyla yasaklanması müşteri kaybına yol açıyor.

Ağaoğlu: ‘’Sağlık önemli ama esnaf zor durumda’’

Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Polat Ağaoğlu, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, mutlaka oyun yasağından vazgeçilmesi gerektiğini ve Türkiye’nin normalleşme kararına rağmen esnaf olarak mağdur olmaya devam ettiklerini söyledi. Ağaoğlu, “Amacımız kimseyi kötülemek değil. Sağlık her şeyden önemli ama esnaf arkadaşlarımız çok zor durumda. Artık kahveci esnafı da normalleşmek istiyor. Normalleşmek derken kahveci esnafı açıldı ama nasıl açıldı? Açılan iş yerleri on gün, on beş gün sonra neden tekrar kapandı? Okey, tavla, kağıtlı oyun oynatılmıyor. Çok mağdur olduk. Bu durumun düzeltilmesini hükümet yetkililerinden özellikle sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz’’ dedi.