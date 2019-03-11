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Kahvehanede çay içerken sopalı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 01:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir genç, kahvehanede çay içtiği sırada bir kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı.Olay, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi.

Kahvehanede çay içerken sopalı saldırıya uğradı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir genç, kahvehanede çay içtiği sırada bir kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı.
Olay, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önünde çay içen Y.T. isimli genç, bir otomobilden inip kahveye gelen bir şahsın henüz bilinmeyen bir nedenle sopalı saldırısına uğradı. Yaşanan olay üzerine araya giren kahvehanedeki vatandaşlar, saldırganı uzaklaştırdı.
İhbar üzerine kahvehaneye giden polis ekipleri, Y.T’nin şikayeti sonrası olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahvehanede çay içerken sopalı saldırıya uğradı

Kahvehanede çay içerken sopalı saldırıya uğradı

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