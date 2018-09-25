Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin gebelinde 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin'in Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir kahvehanede fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Söz konusu kahvehaneyi izlemeye alan ekipler, kahvehanede Suriyeli 3 kadının çalıştığını ve içerisine yapılan 'özel' bölümde kadınlara fuhuş yaptırıldığını, müşterilerin ise çay, kahve içme bahanesiyle bulunduğunu tespit etti.
'MİSAFİRLER'
İş yerinde fuhuş yapan 1 kişi ile orada çalışan 3 Suriyeli kadın ve iş yeri sahibi A.G. Ahlak Büro Amirliğine getirildi. İş yeri sahibi olan A.G.'yi 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı. Suriye uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine teslim edilirken, A.G. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan A.G. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Ben bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Hakkımdaki iddialar yalan. Onlar çalışan değil, misafirdir. Suçsuz yere kelepçe taktılar. Davacıyım" dedi.
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