HABER

Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Mersin'de ruhsatsız işlettiği bir kahvehanede özel bölüm açarak, 3 Suriyeli kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen zanlı yakalandı. Fuhuş yaptırdığı iddia edilen A.G. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Hakkımdaki iddialar yalan. Onlar misafirdir. Suçsuz yere kelepçe taktılar" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin gebelinde 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin'in Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir kahvehanede fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Söz konusu kahvehaneyi izlemeye alan ekipler, kahvehanede Suriyeli 3 kadının çalıştığını ve içerisine yapılan 'özel' bölümde kadınlara fuhuş yaptırıldığını, müşterilerin ise çay, kahve içme bahanesiyle bulunduğunu tespit etti.

'MİSAFİRLER'

İş yerinde fuhuş yapan 1 kişi ile orada çalışan 3 Suriyeli kadın ve iş yeri sahibi A.G. Ahlak Büro Amirliğine getirildi. İş yeri sahibi olan A.G.'yi 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı. Suriye uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine teslim edilirken, A.G. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan A.G. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Ben bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Hakkımdaki iddialar yalan. Onlar çalışan değil, misafirdir. Suçsuz yere kelepçe taktılar. Davacıyım" dedi.

PARTNERMetroya böyle bininceMetroya böyle binince
FETÖ sanığı eski rektör için üniversiteden belge beklenecekFETÖ sanığı eski rektör için üniversiteden belge beklenecek
Kaybolan Suriyeli çocuğu, zabıta bulduKaybolan Suriyeli çocuğu, zabıta buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş Mersin

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kahvehane olmuş kerhane sadsda
Diğer Haberler
L.O.L gizli görev partisi UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi

L.O.L gizli görev partisi UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi

Bu düğün bir başka! Pos cihazıyla takı tahsilatı yaptılar

Bu düğün bir başka! Pos cihazıyla takı tahsilatı yaptılar

Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz

Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz

İş adamına korkunç tuzak! Polise attığı konum sayesinde kurtuldu

İş adamına korkunç tuzak! Polise attığı konum sayesinde kurtuldu

Görenleri şaşırtan canlılar

Görenleri şaşırtan canlılar

İlginç iddia! 'Büyü var' deyip 270 bin lira dolandırdı

İlginç iddia! 'Büyü var' deyip 270 bin lira dolandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.