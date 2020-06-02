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Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 09:32 | Son Güncelleme

Adana'da okey, tavla, iskambil oynanmaması kaydıyla açılan kahvehaneye gelen vatandaşlar, cep telefonlarındaki uygulamayla mobil okey oynadı.

Koronavirüs salgını vakalarının azalması nedeniyle başlatılan normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran itibarıyla iskambil, okey, tavla oynanmaması kaydıyla kahvehaneler hizmete açıldı. Oyun oynanmaması nedeniyle masaların çoğu boş kaldı. Vakit geçirmek için okey oynamak isteyen bir grup arkadaş, çareyi mobil oyunlarda buldu. Kahvehanede karton bardaklarda çay ve kahvelerini içen vatandaşlar, cep telefonlarındaki uygulamayla okey oynadı. Oyuncular birbirleriyle şakalaşırken en çok taş çalamamaktan şikayet etti.

GERÇEK OKEY KEYFİNİ HİSSETTİRMİYOR

Oyunculardan Kayhan Yılmaz, cep telefonunda gerçek okey keyfini yaşayamadıklarını söyledi.

Kahvehane işletmecisi Eyüp İşbulan ise 3 aydır koronavirüs nedeniyle dükkanının kapalı olduğunu ancak artık dükkanını açmasına rağmen oyun oynanmaması yüzünden müşteri gelmediğini kaydetti. 2 kişinin çalıştığı kahvehanesinde günlük dükkan açma masrafının 300 TL olduğunu kaydeden İşbulan, "Keşke oyunların da serbest olacağı gün kahvehanelerin açılması kararlaştırılsaydı. Bugün 30 tane çay sattım. İnsanlar oyun olmazsa gelmiyor. Çaylarını evlerinde de içiyorlar" dedi.

(DHA)

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