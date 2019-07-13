Kahvehanede çıkan tartışma sokağa taşındı: 1 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kahvehanede çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüşünce Volkan Tunç (29), kimliği henüz belirsiz kişi tarafından karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Tunç, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Tunç oturduğu kahvehanede henüz kimliği belirlenemeyen kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kahvehanedeki tartışma sokağa taşınınca kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişi, Tunç'u bıçakla karnından yaraladı. Tunç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Volkan Tunç, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri ise Volkan Tunç'u bıçaklayıp, kayıplara karışan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

