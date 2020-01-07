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  4. Kahvehanede dehşet anları! Saldırganı zor zaptettiler!

Kahvehanede dehşet anları! Saldırganı zor zaptettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 00:44 | Son Güncelleme

Çorum'da evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırında kolundan vurulan Ferhat S. (46), yaralı halde kaçarak çevredeki kahvehaneye sığındı. Ardından gelen saldırgan, yaralı Ferhat S.'ye tekrar tüfekle ateş etmek isterken, kahvehanedekiler tarafından engellendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Ferhat S. hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet dolu anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki evinin önünde duran Ferhat S.'ye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet aldığı Ferhat S., yaralı halde kaçmaya başladı. Evinden 30 metre uzaklıktaki kahvehaneye sığınınan Ferhat S., panik ve korku halinde içeridekilerden yardım istedi. Ardından elinde tüfekle kahvehaneye gelen saldırgan, burada bir kez daha silahını doğrultup Ferhat S.'ye ateş açma girişi, içeride bulunanlar tarafından engellendi.

YARALIYA SİPER OLDULAR

Kahvehanede bulunanların tepkileri üzerine tüfeğini ateşleyemeyen saldırgan, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ferhat S.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, çeverdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

KAHVEHANEDEKİ ANLAR KAMERADA

Bu arada saldırı sonucu kolundan yaralanan Ferhat S.'nin sığındığı kahvehanede yaşanan dehşet dolu anlar, işyeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırganın, yerde yatan yaralı Ferhat S.'ye tüfeğini yönelterek ateş etmeye çalıştığı, çevredekilerin de araya girip müdahale ettiği yer aldı. (DHA)

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Çorum silahlı saldırı

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