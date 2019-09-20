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Kahvehanede otururken yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Savaştepe ilçesinde kahvehanede fenalaşan Zekai Taşez (64), yaşamını kaybetti.  Savaştepe’de kahvehanede oturan Zekai Taşez, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Kahvehanede otururken yaşamını yitirdi

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Savaştepe ilçesinde kahvehanede fenalaşan Zekai Taşez (64), yaşamını kaybetti.
Savaştepe’de kahvehanede oturan Zekai Taşez, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Zekai Taşez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Taşez’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan ve kalp krizini tetiklemiş olabileceği belirtilen içki şişesine el konularak incelemeye gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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Kahvehanede otururken yaşamını yitirdiKahvehanede otururken yaşamını yitirdiKahvehanede otururken yaşamını yitirdi

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