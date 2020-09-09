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Kahvehanede oyuna 28 bin TL Covid-19 cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:23 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir kahvehanede korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynatan ve oynayan 9 kişiye toplamda 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi.Tunceli’de korona virüsün yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere ve kurallara uymayan işletmelere karşı denetimler arttırıldı.Kentte güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir kahvede oyun oynayan 8 kişi tespit edildi.

Tunceli’de bir kahvehanede korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynatan ve oynayan 9 kişiye toplamda 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi.
Tunceli’de korona virüsün yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere ve kurallara uymayan işletmelere karşı denetimler arttırıldı.Kentte güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir kahvede oyun oynayan 8 kişi tespit edildi. Bunun üzerine kahve işletmecisi ile oyun oynayan 8 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle her birine 3 bin 150 TL’den toplam 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamada,“Covid-19 pandemisi sürecinde kıraathanelerde oynanması yasak olan okey, iskambil gibi oyunlarının, ilimizde faaliyet yürüten bir kıraathanede oynandığının tespit edilmesi üzerine, işletme sahibine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3150 TL para cezası , masalarda oyun oynayan 8 vatandaşımıza sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 3150’ şer TL idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 9 kişiye 28.350 TL idari para cezası uygulanmıştır”denildi.

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