Kahvehanede pompalı tüfek dehşeti

İzmir’in Tire ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin kavgasının sonu cinayetle bitti. Pompalı av tüfeğiyle vurulan Furkan Doğu (27) hayatını kaybetti.
Olay, önceki akşam saat 19.30 sularında Şehit Selahattin Çakır Bulvarında bulunan zanlı R.K’ye ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet olduğu öne sürülen Furkan Doğu ve R.K. arasında gün boyu süren tartışma akşam saatlerinde tekrar alevlendi. Taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Furkan Doğu ile konuşmak üzere evinden iş yerine gelen R.K., yaşanan ağız dalaşının ardından pompalı tüfekle Doğu’ya ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Talihsiz adam yapılan ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Zanlı R.K. ise işlediği cinayetin ardından teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Üroloji merkezinde feci son!
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum