Kahvehanede silahlı çatışma: Görüntüler ortaya çıktı! Daha önce de 2 kez...

Dehşete düşüren olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rastgele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yapılan çalışmalar sırasında olay yerine yakın bir binanın içinde bulunan saldırganlardan biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Berkay D.'nin de yaralı olduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırıda hayatını kaybeden Aytaş ve Kan'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayda yaralanan, Hüseyin H., Ertan B., Burak E., şüpheli Berkay D.'nin ise tedavileri devam ediyor.

AYNI SALDIRGANLARIN İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRISI DA KAMERADA

Öte yandan aynı kahvehaneye farklı tarihlerde aynı şüpheliler tarafından yapılan iki ayrı silahlı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. 2022 yılının Haziran ayında yapılan ilk saldırıda kahvehanede oturan Fatih E. yaralanmıştı. Görüntülerde, otomobille kahvehane önüne gelen 5 şüpheli, ve motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş ettikten sonra, geldikleri otomobili bırakıp olay yerinden koşarak kaçıyor.

İkinci saldırı ise 2023 yılının Ocak ayında düzenlendi. Görüntülerde, otomobille sokağa gelen şüphelilerden birinin hafif ticari araçtan inerek, kahvehaneye ve park halindeki otomobillere ateş açtığı görülüyor. Ardından saldırgan geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Saldırıyı yapanların kahvehaneyi işletenleri kapatmaları yönünde tehdit ettiği öne sürüldü.

DHA

