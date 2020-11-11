Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan davulcu öldürüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde davulculuk yapan bir kişi, kahvehanede otururken silahla vurulması sonucu öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, düğünlerde davulculuk yapan Hasan Sarı (55) isimli bir kişi, Bekir Sakarya Caddesi’nde bulunan kahvehanede oturuyordu. Bu sırada kahvehaneye gelen M.K. isimli şahıs, Sarı’ya silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan 55 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası M.K.’nın İzmir’de polise teslim olduğu ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

