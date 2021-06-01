Kahvehanelerde Okey ve kağıt oyunu oynanıyor mu? Kahvelerde oyun oynamak yasak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı Haziran ayı normalleşme genelgesinde, kahvehanelerin ve kıraathanelerin çalışma saatlerine ve kurallarına yer verildi. Kahvelerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemelere gidilirken, bazı kurallarda bu yasaklara eşlik etti.

KAHVELERDE OYUN OYNANABİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Haziran ayı normalleşme kararlarına göre, Kahvehane, kıraathane, dernek lokali gibi işletmeler sokağa çıkma yasağının olmadığı günler ve saatlerde hizmet verebilecekler.

Ancak işletmelerini açan bu gibi yerler bazı kurallara tabi tutuldu. Bunlar;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

olarak açıklandı. 07:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verecek olan kahve ve kıraathanelerde; okey ve kağıt oyunu gibi oyunlar oynanamayacak.



