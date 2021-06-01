Kahvehanelerde Okey ve kağıt oyunu oynanıyor mu? Kahvelerde oyun oynamak yasak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı Haziran ayı normalleşme genelgesinde, kahvehanelerin ve kıraathanelerin çalışma saatlerine ve kurallarına yer verildi. Kahvelerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemelere gidilirken, bazı kurallarda bu yasaklara eşlik etti.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Haziran ayı normalleşme kararlarına göre, Kahvehane, kıraathane, dernek lokali gibi işletmeler sokağa çıkma yasağının olmadığı günler ve saatlerde hizmet verebilecekler.
Ancak işletmelerini açan bu gibi yerler bazı kurallara tabi tutuldu. Bunlar;
olarak açıklandı. 07:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verecek olan kahve ve kıraathanelerde; okey ve kağıt oyunu gibi oyunlar oynanamayacak.