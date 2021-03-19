HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahvehanelere şok denetim: 20 bin 228 TL para cezası

Kahvehanelere şok denetim: 20 bin 228 TL para cezası

19.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde kuralları ihlal eden 3 kahvehaneye ceza yağdı.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen Dinamik Denetimler kapsamındaki kontroller esnasında, Kdz.

Kahvehanelere şok denetim: 20 bin 228 TL para cezası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde kuralları ihlal eden 3 kahvehaneye ceza yağdı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen Dinamik Denetimler kapsamındaki kontroller esnasında, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Dağlıca Köyünde kahvehanelere işlem uyguladı. Ş.K (45), Ş.K. (49) ve R.Ö. (44) isimli şahısların işletmiş olduğu 3 kahvehanenin kapalı olması gereken saatte açık olduğu ve kahvehanelerde toplam 23 kişinin sosyal mesafeye uymadan oturduğu tespit edildi.
Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 23 şahsa kişi başı 427’şer TL olmak üzere 9 bin 821 TL, İşletme sahiplerinin, çalışma saatlerine uymadıkları için 3 bin 469’ar TL olmak üzere 10 bin 407 TL idari işlem uygulandı. Toplamda ise söz konusu ihlaller için 20 bin 228 TL idari yaptırım uygulandı.

Kahvehanelere şok denetim: 20 bin 228 TL para cezası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber olduŞanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Şişli'de ahşap binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın!

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada! Yeni koronavirüs önlemi

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada!

Şanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber oldu

Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu

Son Dakika: Çeşme'de lastik bot faciası! 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti

İnsanlık dışı olay! Ellerini kelepçeleyip ölüme gönderdiler

Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

Yüz yüze eğitimle ilgili kritik araştırma! Yüzde 54 'evet' diyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.