Kahvehaneleri dolaştılar, vatandaşları kütüphaneye çağırdılar

İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Üniversitesi öğrencileri 'Kütüphane Haftası' kapsamında kahvehaneleri dolaştı ve vatandaşlara "En son ne zaman kütüphaneye gittiniz?" diye sordu. Kimi hiç gitmediğini, kimiyse en son öğrenciyken bir kütüphaneden içeri adım attığını söyleyince, öğrenciler vatandaşları kapıda bekleyen üniversite otobüsüne davet etti. Öğrenciler kahvehanedeki masasından kaldırdıkları vatandaşları hayatında ilk kez kütüphaneden içeri adım attırdılar.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'de toplam 26 bin 126 kütüphane bulunuyor. Milli Kütüphane'nin 26 bin 478, halk kütüphanelerinin 2 milyon 201 bin 39, üniversite kütüphanelerinin ise 3 milyon 814 bin 500 üyesi var. AB üyesi ülkelerde 6 bin 300 kişiye bir halk kütüphanesi düşerken, Türkiye'de ise bu oran 70 bine bir düzeyinde.

Bu tablodan yola çıkan Maltepe Üniversitesi öğrencileri de bu yıl 25- 31 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında ilginç bir projeye imza attı. Öğrenciler okul otobüsüyle dolaştıkları Maltepe semtinde kahvehanelerin tek tek kapısından içeri girerek, iskambil, tavla oynayan vatandaşları, kütüphaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı. Öğrenciler, daveti kabul eden vatandaşları, Maltepe Üniversitesi'nin 2 bin 500 metrekarelik alan içinde, 135 bini aşkın basılı esere sahip dev kütüphanesiyle tanıştırdı. Yaşanan diyaloglar ve kütüphane yolculuğu bir kısa film hazırlanarak kamuoyu ile de paylaşıldı.