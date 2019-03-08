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Kahvehaneleri gezerek kadına şiddetle mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, kahvehane ve kıraathanelerde bilgilendirmeler yaparak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor - ŞÖNİM Müdürü Neşe Uzuner: - "Nerede kalabalık görürsek o kıraathaneye giriyoruz. Güzel karşılanıyoruz. Şu ana kadar herhangi olumsuz tepki almadık"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, kahvehane ve kıraathaneleri gezerek erkekleri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Müdürlüğe bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), "Demli Çay Sohbetleri" projesi kapsamında Trabzon merkez, ilçe ve mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Şiddetin yanı sıra merkezin faaliyetleri hakkında da vatandaşları bilgilendiren uzman personel, ağırlıklı olarak kadınların katılım gösterdiği salon programlarının yanı sıra erkeklere de ulaşabilmek için kahvehane ve kıraathaneleri geziyor.

ŞÖNİM Müdürü Neşe Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl "Kadına verilen değer, her şeye değer" sloganıyla yola çıktıklarını, 18 ilçede eğitimlere başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında halkla buluşmayı hedeflediklerini dile getiren Uzuner, "Özellikle kış ayları içerisinde beylere ulaşmanın yolunun kıraathaneler olduğunu düşündük. Kıraathanelere giderken belli bir program yapmadık. Oluşturduğumuz ekibimizle çıkıyoruz. Nerede kalabalık görürsek o kıraathaneye giriyoruz. Güzel karşılanıyoruz. Şu ana kadar herhangi olumsuz tepki almadık. Sorular, ilgi, alaka güzel. Projemiz de güzel ilerliyor." diye konuştu.

Vatandaşların, kıraathanelere giden kurum personelini, seçim dönemi olduğu için siyasetçi sandığını kaydeden Uzuner, "Bakanlığımızı, kurumumuzu ve kendimizi tanıttıktan sonra daha da ilgiyle karşılıyorlar. Tabii bu süreçte sadece aile içi şiddet değil, kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim konusunda bilgi veriyoruz. Sohbetlerimiz derinleştikçe kuruluşumuzun ve Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzuner, eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar genellikle kanunlar ve yönetmelikler konusunda sorular soruyor. 'Sadece kadınlar mı şiddet görüyor? Erkekler de şiddet görüyor.' gibi şeyler söylüyorlar. ŞÖNİM'in sadece kadınlara hizmet veren bir kuruluş olup olmadığını soruyorlar. Bizler de kurumun, kadınların yanı sıra erkeklere, çocuklara ve şiddet mağduru olan kişilere hizmet veren bir kuruluş olduğunu anlatıyoruz."

Projenin sadece mesai saatlerini kapsamadığına işaret eden Uzuner, akşam saatlerinde de projeyi anlatmak için kıraathaneleri dolaştıklarını söyledi.

- "Bu eğitim toplum için gerekli"

Yıldızlı Mahallesi Muhtarı Ufuk Can, başlatılan uygulamanın önemine değinerek, "Muhtar olduğum için bu tür olaylarla çok karşılaşıyorum. Projenin daha da geliştirilerek amacına ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kıraathanede bulunan vatandaşlardan Kubilay Cavdar, bu eğitimin toplum için gerekli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlar her zaman ezilen taraftadır. Erkekler kaba kuvvete dayandığı için onları sindirebiliyor. Kadına kesinlikle el kalkmaz. Ben de dahil hepimizin bunu bilmesi lazım. Bu nedenle arkadaşlar geldiler. Bu durumdan çok memnun kaldım. Hepsine teşekkür ediyorum."

Seyfettin Çoban ise kadınlara ve hayvanlara yapılan şiddet olaylarına ilişkin, "Şiddetin her kesim için kötü bir olay olduğunu düşünüyorum. Kadınlar birer çiçektir. Bu hizmetten haberim vardı. Güzel ve yerinde bir uygulama olmuş. Kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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"Demli Çay Sohbetleri" ŞÖNİM Müdürü Neşe Uzuner Trabzon

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