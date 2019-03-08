Kahvehaneleri gezerek kadına şiddetle mücadele ediyorlar

Proje kapsamında halkla buluşmayı hedeflediklerini dile getiren Uzuner, "Özellikle kış ayları içerisinde beylere ulaşmanın yolunun kıraathaneler olduğunu düşündük. Kıraathanelere giderken belli bir program yapmadık. Oluşturduğumuz ekibimizle çıkıyoruz. Nerede kalabalık görürsek o kıraathaneye giriyoruz. Güzel karşılanıyoruz. Şu ana kadar herhangi olumsuz tepki almadık. Sorular, ilgi, alaka güzel. Projemiz de güzel ilerliyor." diye konuştu.

Şiddetin yanı sıra merkezin faaliyetleri hakkında da vatandaşları bilgilendiren uzman personel, ağırlıklı olarak kadınların katılım gösterdiği salon programlarının yanı sıra erkeklere de ulaşabilmek için kahvehane ve kıraathaneleri geziyor.

Müdürlüğe bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), "Demli Çay Sohbetleri" projesi kapsamında Trabzon merkez, ilçe ve mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Vatandaşların, kıraathanelere giden kurum personelini, seçim dönemi olduğu için siyasetçi sandığını kaydeden Uzuner, "Bakanlığımızı, kurumumuzu ve kendimizi tanıttıktan sonra daha da ilgiyle karşılıyorlar. Tabii bu süreçte sadece aile içi şiddet değil, kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim konusunda bilgi veriyoruz. Sohbetlerimiz derinleştikçe kuruluşumuzun ve Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzuner, eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar genellikle kanunlar ve yönetmelikler konusunda sorular soruyor. 'Sadece kadınlar mı şiddet görüyor? Erkekler de şiddet görüyor.' gibi şeyler söylüyorlar. ŞÖNİM'in sadece kadınlara hizmet veren bir kuruluş olup olmadığını soruyorlar. Bizler de kurumun, kadınların yanı sıra erkeklere, çocuklara ve şiddet mağduru olan kişilere hizmet veren bir kuruluş olduğunu anlatıyoruz."

Projenin sadece mesai saatlerini kapsamadığına işaret eden Uzuner, akşam saatlerinde de projeyi anlatmak için kıraathaneleri dolaştıklarını söyledi.