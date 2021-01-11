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Kahvehaneye kumar baskını

11.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Kahvehaneye kumar baskını

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak’ta faaliyet gösteren E.D.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak’ta faaliyet gösteren E.D. isimli şahsın işlettiği kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. Polis ekipleri çilingire kahvehanenin kapısını açtırdığında içeride karşılaştığı 14 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemekten toplamda 44 bin 100 TL para cezası uyguladı.

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