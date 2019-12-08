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Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 19:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açarak husumetli olduğu Şaban Mustafa Buran'ı (64) öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan saldırgan U.T.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açarak husumetli olduğu Şaban Mustafa Buran'ı (64) öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan saldırgan U.T. yakalandı.
Ferahlı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda U.T., husumetlisi olan Şaban Mustafa Buran'ın oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Buran ile kahvehanede bulunan Ş.B. (52) ve A.T. (27) yaralandı. ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan baran hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kimliği belirlenen saldırgan U.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, cinayet zanlısı U.T.'yi adım adım takip etti. U.T.'nin Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyon ile U.T.'yi yakaladı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen U.T.'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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