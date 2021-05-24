Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehaneler 1 Haziran'da açılacak mı?

17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kademeli normalleşme döneminde kahvehane, kıraathane gibi işletmeler kapalı. 1 Haziran’dan sonra kahvehanelerin durumu netleşecek.

KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs’ta toplanmıştı. 1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme dönemine geçişmişti. Kahvelerin de 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor fakat Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa kahvelerin de kademeli olarak açılacağı düşünülüyor...

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." açıklamasında bulundu.