Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehaneler 1 Haziran'da açılacak mı?

17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kademeli normalleşme döneminde kahvehane, kıraathane gibi işletmeler kapalı. 1 Haziran’dan sonra kahvehanelerin durumu netleşecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs’ta toplanmıştı. 1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme dönemine geçişmişti. Kahvelerin de 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı duyurulmuştu.
İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor fakat Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa kahvelerin de kademeli olarak açılacağı düşünülüyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." açıklamasında bulundu.
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
Toplantıda, esnafın durumu da gündeme gelecek. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi;
Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız an itibarıyla çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim.
1 Haziran itibarıyla daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Hedefimiz, ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.