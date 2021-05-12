HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kahveler ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 

Kahveler ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 

12.05.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan tarihli tam kapanma kararının ardından kahvehane ve kıraathaneler geçici bir süre faaliyetlerine ara verdi. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman son bulacağını araştırırken kahve ve kıraathaneler ne zaman açılacak? sorusuna da yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

Kahveler ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 

Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacı ile 29 Nisan itibari ile 17 Mayıs'a dek tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararının ardından normalleşme sürecine geçmeyi bekleyen vatandaşlar Kahveler ve kıraathaneler ne zaman açılacak?  konusunda araştırıyor. İşte, detaylar...

KAHVE VE KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde tam kapanma kararının değerlendirilmesi bekleniyor. Alınan güncel kararlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından kahve ve kıraathanelerin akıbeti belli olacak. Ancak, güncel olarak kahvehane ve kıraathanelerin ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Kurban bayramına kaç gün var?Kurban bayramına kaç gün var?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.