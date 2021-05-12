Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacı ile 29 Nisan itibari ile 17 Mayıs'a dek tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararının ardından normalleşme sürecine geçmeyi bekleyen vatandaşlar Kahveler ve kıraathaneler ne zaman açılacak? konusunda araştırıyor. İşte, detaylar...

KAHVE VE KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde tam kapanma kararının değerlendirilmesi bekleniyor. Alınan güncel kararlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından kahve ve kıraathanelerin akıbeti belli olacak. Ancak, güncel olarak kahvehane ve kıraathanelerin ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

