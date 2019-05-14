HABER

Kahveli ve haşhaşlı lokmaya talep fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

 İZMİR'in geleneksel lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan İzmir lokması, kahveli ve haşhaşlı çeşitleriyle de tercih ediliyor.

Kahveli ve haşhaşlı lokmaya talep fazla

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in geleneksel lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan İzmir lokması, kahveli ve haşhaşlı çeşitleriyle de tercih ediliyor. Hamurun hazırlanması kadar pişirme tekniğiyle de lezzetinde farklılık gösteren lokma, geçmişte sadece hayır işi için dökülürken şimdi açılış veya doğum gibi özel günlerin de vazgeçilmezi oldu.
Ağrı'dan geldiği İzmir'de 1989 yılında lokmacılığı öğrenen Metin Köroğlu (40), aynı hamurdan farklı lezzetler üretiyor. Lokma yapımının bazı püf noktaları olduğunu anlatan Köroğlu, mayalama süresinin lezzeti etkileyen en önemli nedenlerden biri olduğunu söyleyerek son dönemde kahveli ve haşhaşlı lokma çeşitlerinin de sık talep edildiğini anlattı. Hava sıcaklığına göre hamura farklı malzemeler ilave ettiğini belirten lokma ustası Köroğlu süreci şöyle anlattı:
"Özellikle yaz aylarında hamura limon tuzu ilave ediyorum. Hamurun daha fazla beklemesi gerekiyorsa limon tuzu ve maya oranı değişiyor. Yoğurulan hamur sıcak havada çabuk gevşeme yapar. Ama limon tuzu katıldığında daha uzun süre taze ve güzel kalır. Eğer lokmayı 10 dakika sonra yemek isterseniz hamura katılacak maya oranı ve bekleme süresi değişir. İstediğim kıvamı bu zamana göre ayarlıyorum. Lokma yapımında ön hazırlık olarak suyu ısıtıyoruz. Su ılındıktan sonra maya, tuz, şeker ve bir miktar da yağ ilave ederek hamuru hazır hale getiriyoruz. Bir süre sonra hamur mayalanıyor ve dökme işlemine geçiyoruz. Suyun ısısını yükseltip maya oranını arttırarak kısa sürede istediğim kıvamda bir hamur hazırlayabilirim. Aynı hamurdan farklı lezzetler üretebiliriz. Son zamanlarda değişen taleplere göre farklı tatlar katıyoruz. Haşhaşlı ve kahveli olarak da pişirebiliyoruz. Bunlar sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle haşhaşlıya talep çok fazla."
ÇITIR OLMASI İÇİN PİŞİRME TEKNİĞİNE DİKKAT
Hamuru hazırlamak kadar pişirme tekniklerinin de önemli olduğunu vurgulayan Metin Köroğlu, lokmanın farklı ısılarda piştiğinde lezzetini arttırdığını belirterek, "İki farklı yağda lokma pişiriyoruz. Bu yağların ısıları farklı. İlk yağımız makinenin döktüğü yerde duruyor. Bu yağın ısısı farklı. İkinci yağın ısısı daha yüksek. Hamur kabarana kadar lokmalar ilk yağda kalıyor sonra diğerine alıyoruz. Bu şekilde hem içi daha iyi pişiyor hem de çıtır olmasını sağlıyoruz" dedi. İzmir'in bu geleneği sahiplendiğini söyleyen Köroğlu, "İzmir lokması tüm dünyada biliniyor. Kentimizde lokmayı bu denli yaygın hale getiren örf ve adetler. Ancak geçmişe göre tercih sebepleri değişti. Eskiden sadece hayır için yapılan lokma artık açılışlarda, doğumlarda ve farklı özel günlerde tercih ediliyor. Halkımız da lokmayı çok seviyor" diye konuştu.
ŞERBETE GÜL SUYU
Ev kadını ve iki çocuk annesi Funda Yüksel de (45) 3 yıl önce meslek eğitim kurslarına gittikten sonra lokmacılığı öğrendi. Kursta Metin Köroğlu'ndan ders alan Yüksel, eğitimi tamamladıktan sonra hocasının yanında çalışmaya başladı. Lokmayı tamamlayan unsurlardan birinin de şerbet olduğunu söyleyen Yüksel, "Çeşitli baharatlarla şerbeti tatlandırıyorum. Şekere gül suyu ekliyorum. Son zamanlarda bu çok sevildi. Lokmayı yiyenler bu farkı hemen anlıyor. Aroması daha hoş oluyor. Eskiden anneannelerimiz sütlaca gül suyu koyardı. Biz de lokmaya denedik. Lokmada da güzel oldu. Bazı lokmaların şerbetinde doğal şeker yerine glikoz kullanılıyor. Bunu fark etmenin kolay bir yolu var. Glikoz damlatılan şerbetin bal gibi yoğun bir kıvamı vardır. Ama bizim şerbetimizi bir yere damlatın. 5,10 dakika sonra beyazlaşma yapar. Bu şekerin doğal olduğunu gösterir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kahveli ve haşhaşlı lokmaya talep fazlaKahveli ve haşhaşlı lokmaya talep fazlaKahveli ve haşhaşlı lokmaya talep fazlaKahveli ve haşhaşlı lokmaya talep fazla

Dünyanın gözü onlarda! İşte birinci isimDünyanın gözü onlarda! İşte birinci isim
İzmir'de yaz havası keyfiİzmir'de yaz havası keyfi
İcralık evlat sorununda ücretsiz ATGV aracı kararıİcralık evlat sorununda ücretsiz ATGV aracı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.