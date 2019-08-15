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Kahvenin tuvaletinde kumar makinesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen kahvede polis ekiplerince yapılan aramada; tuvalete konulan, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi.

Kahvenin tuvaletinde kumar makinesi ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen kahvede polis ekiplerince yapılan aramada; tuvalete konulan, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan ve H.D. tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen kahvede arama yaptı. Aramada, kahvenin tuvaletinde, klozetin üzerine konulmuş, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi. H.D. gözaltına alınırken, kumar makinesi ve içinde bulunan 399 adet 1 liralık madeni paraya el koyuldu. H.D., hakkında adli işlem yapılarak, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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