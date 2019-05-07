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Kahverengi Van kedisi yavrusu, şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

VAN Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.

Kahverengi Van kedisi yavrusu, şaşırtıyor

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerine beyaz renkliliği veren 'White' diye bir genin olduğunu belirterek, "Bu genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kediler doğabiliyor. Bu da ziyaretçilerin oldukça dikkatini çekiyor" dedi.
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 'White' genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kedilerin doğabildiğini söyledi. Prof. Dr. Kaya, bu oranın eskiden daha fazla olduğunu fakat bu sayının giderek azaldığını söyledi. Kaya, "Van kedilerinde beyaz renkliliği veren 'White' diye bir gen var. Bu genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kediler doğabiliyor. Bu Van kedisine beyazlık rengini veren white geninin yüzey kaplaması ile ilgili bir sorun olarak görüyoruz" dedi.
ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
Van Kedi Villası'nda yaklaşık 200 kedi arasında kahverengi doğan kediye ziyaretçilerin oldukça ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, “Ziyaretçiler 'Bu kadar hayvan bembeyaz bu niye bu renk' diye soruyorlar. Biz de işin doğrusunu anlatıyoruz. Böyle olunca daha da sevecen oluyor. O da aynı annenin yavrusu. Bizim için farklı hiçbir şey yok" dedi.
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Kahverengi Van kedisi yavrusu, şaşırtıyorKahverengi Van kedisi yavrusu, şaşırtıyorKahverengi Van kedisi yavrusu, şaşırtıyorKahverengi Van kedisi yavrusu, şaşırtıyor

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