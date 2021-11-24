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Kahvesine uyuşturucu hap koyup zorla cinsel ilişkiye girdikleri yaşlı kadın hayatını kaybetmişti! "Yanlışlıkla içti"

24.11.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de yalnız yaşayan 64 yaşındaki kadının kahvesine extacy hap koyarak zorla ilişkiye giren ve ölümüne sebebiyet veren 2 şahıs hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili sanık Resuk K.’nin 5, Zafer K.’nin ise 2 ayrı suçla cezalandırılmasını talep etti. İfadesi alınan sanık Resul K., “Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Hap koyduğum kahveyi ben içecektim ama yanlışlıkla Hatice içti. Zafer benim kahveye hap koyduğumu bilmiyordu” dedi.

Kahvesine uyuşturucu hap koyup zorla cinsel ilişkiye girdikleri yaşlı kadın hayatını kaybetmişti! "Yanlışlıkla içti"

Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetinbaş’ın yapılan otopsisinde darp ve cinsel saldırıda bulunarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede Çetinbaş’ın olay günü evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. 2 şahıs ifadelerinde Hatice Çetinbaş’ın kahvesine extacy hap koyarak cinsel ilişkiye girdiklerini ve telefonunu alarak olay yerinden kaçtıklarını itiraf etti. İfadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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"HAP KOYDUĞUM KAHVEYİ BEN İÇECEKTİM AMA YANLIŞLIKLA HATİCE İÇTİ"

Olayla ilgili dava Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda sanık avukatları bulunurken tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBIS ile katıldı. Daha önce hazırlanan iddianamede Hatice Çetinbaş’ın, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler neticesinde extacy hap nedeni ile zehirlenerek öldüğü belirlenmişti. İfadesi alınan sanık Resul K., “Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Hap koyduğum kahveyi ben içecektim ama yanlışlıkla Hatice içti. Zafer benim kahveye hap koyduğumu bilmiyordu” dedi.

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FARKLI SUÇLARDAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı olayla ilgili verdiği mütalaada; sanık Resul K.’nin “uyuşturucu madde ticareti, olası kastla ölüme sebebiyet verme, birden fazla kişi ile zincirleme şekilde cinsel saldırı, yağma ve konut dokunulmazlığın ihlali” suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ayrıca diğer sanık Zafer K.’nin de “cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığı ihlali” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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