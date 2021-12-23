Kahvesini uzun süre sıcak tercih edenlere en iyi termos bardak çeşitleri

Özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak sıcak bir kahve gibisi yok. Kahve tutkunları için sabahları taze demlenmiş bir bardak kahve, güne güzel başlamak için yeter de artar bile. Ancak işe veya okula giderken uzun süre trafikte kaldığınızda yanınıza aldığınız mis kokulu kahveniz soğuyabilir ve bu durum, keyfinizi kaçırabilir. Neyse ki kahvenizin uzun süre sıcak kalması için termos bardaklar var. Bu ürünler, işe veya okula gidip gelirken olduğu gibi seyahatler ve kamplarda da en büyük yardımcılarınız arasında yer alır. Haydi, kahvesini uzun süre sıcak tercih edenler için en iyi termos bardak çeşitlerini beraber inceleyelim.

1. Hem kaliteli hem dayanıklı bir termos arıyorsanız

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Sabahları işe veya okula giderken kahvenizi yanınıza almak ve uzun süre sıcak tutmak mı istiyorsunuz? O zaman en iyi termos bardak markaları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Stanley'in bu termos bardağı sizin için harika bir seçenek olabilir. Gıda maddelerine tamamen uygun, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen bu termos bardak; ergonomik tasarımıyla her kahve makinesine uyum sağlayarak büyük bir kullanım kolaylığı sunar. Stanley markasının bu termos kupası, çift duvarlı vakumlu izolasyonu sayesinde kahvenizin sıcaklığını 1,5 saat, soğuk içeceklerinizin sıcaklığını ise 3 saat korur. 354 ml kapasiteli ürün, tritan pres kapağı sayesinde sızıntıların önüne geçer. Bulaşık makinesinde veya elde yıkanabilen bu termos modeli, günlük kullanım için son derece uygun.

Nereye giderseniz gidin, kahvenizi yanınızda sıcak bir şekilde taşıyabileceğiniz Stanley marka termos kupayı incelemek için buraya tıklayın.

2. "Bana bir bardak kahve yetmez." diyenlere

Siz de bir bardak kahveyle yetinemeyenlerdenseniz ve "En iyi termos bardak hangisi?" diye merak ediyorsanız Stanley markasının bu modeli aradığınız termos bardak önerisi olabilir. Markanın 470 ml'lik bu modeli, çift katmanlı vakumlu yalıtımı sayesinde kahvenizi ve diğer sıcak içeceklerinizi 5 saate kadar sıcak tutar. İki kademeli kapak kilidi sayesinde sızdırma riskini ortadan kaldıran bu termos bardak, soğuk içeceklerin sıcaklığını da 7 saate kadar korur. Paslanmaz çelikten ve BPA içermeyen malzemelerden üretilen bu termos bardağı, sağlıklı ve sağlam yapısı sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Siz de kahvenizi hem bol hem sıcak seviyorsanız bu ürüne göz atmanızı öneririz.

Stanley markasının safran renkli bu modelini incelemek için hemen buraya tıklayın.

3. Tam da çantaya atıp çıkmalık bir ürün

Siz de dışarı çıkarken kahvenizi çantanıza atıvermek istiyorsanız Aladdin markasının bu modeli, aradığınız termos bardak tavsiyesi olabilir. Markanın 0,25 litre kapasiteli bu modeli, kahvenizi saatlerce sıcak tutabilecek şekilde üretilir. Küçük boyutu sayesinde çantanızda yer kaplamayan bu termos bardak; kırmızı, mor, beyaz, sarı, siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Gıda maddelerine uygun malzemelerden üretilen bu termos bardakla kahvenizi gönül rahatlığıyla yudumlayabilirsiniz. Termos bardağın sızıntıları önleyen güvenli kapağı sayesinde dökülmelerin önüne de geçebilirsiniz.

Çevre dostu ürünleriyle beğeni kazanan Aladdin markasının bu termos bardağını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Araba yolculuklarında vazgeçilmeziniz olacak

Siz de araba yolculuklarında rahatlıkla kullanabileceğiniz, sızdırmaz ve kaliteli bir termos bardak arayışındaysanız Coviya markasının bu modeline bakabilirsiniz. Markanın paslanmaz çelikten üretilen 300 ml kapasiteli bu termos bardağı, kahvenizi sıcak tutmasının yanı sıra 15 dakika içinde suyu 75 dereceye kadar ısıtabilme özelliğine sahip. Aracınızın çakmak bölümüne takarak ısıtma özelliğini devreye sokabileceğiniz bu termos bardağın fazla yer kaplamayan boyutu ise son derece pratik bir kullanım sunar.

Birçok araç modeli ile uyumlu olan Coviya marka bu termos bardağı incelemek için buraya tıklayın.

5. Kahve keyfini saatlere yaymayı sevenlere

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Kahvenizi çok uzun süre sıcak tutacak kaliteli ve kullanışlı bir termos bardak arıyorsanız Unique Home markasının beyaz renkli bu termos bardağına göz atmanızı öneririz. Ergonomik kulpu ile son derece rahat bir şekilde tutabileceğiniz bu termos bardak, 240 ml hacmiyle yeterli bir kapasite sunar. İçeceklerin sıcaklığını 3 ila 6 saat muhafaza edebilen bu termos bardak, vakumlu kapağı sayesinde sızdırma yapmaz. Unique Home markasının bu termos bardağı, canınızın istediği her an sıcacık kahvenizin tadına varmanıza olanak tanır.

Hem şık tasarımıyla hem kullanışlı yapısıyla beğeni kazanan bu beyaz renkli modeli detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

6. Kulplu modelleri sevdiyseniz bu öneri tam size göre

Sıcacık kahvenizin tadını uzun saatler doya doya çıkarmak istiyorsanız ve kulplu modelleri sevdiyseniz Milo of Climbing markasının bu termos kupasına bakabilirsiniz. 300 ml hacmiyle son derece yeterli bir kapasiteye sahip olan bu termos bardak, çift vakumlu yalıtımı sayesinde içeceklerin sıcaklığını uzun süre korur. Paslanmaz çelikten ve kaliteli malzemelerden üretilen bu termos bardak, dayanıklı yapısıyla size uzun süre eşlik eder. Ergonomik kulpu ile son derece pratik bir kullanım sağlayan bu termos bardak, günlük kullanımınız için son derece uygun bir alternatif olabilir.

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7. Kolay taşınabilir termoslarla kahve keyfinizi dilediğiniz yerde yaşayın

Kahvenizi uzun saatler sıcak tutacak kaliteli bir ürüne ihtiyacınız varsa Milu markasının 210 ml kapasiteli bu termos bardak modeline de bakabilirsiniz. Yanında ikinci bir kilitli kapağı da bulunan bu ürün, %100 sızdırmama garantisiyle ister işe ister uzun yola giderken son derece güvenli bir kullanım sunar. Ayrıca her kahve makinesinin altına rahatlıkla uyum sağlayabilen bu termos bardak, büyük bir kolaylık vadeder. Kırmızı rengiyle son derece şık bir görünüme sahip olan bu termos; kahverengi, siyah ve yeşil renk seçeneklerine de sahip.

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8. Sıra dışı tasarımlardan hoşlanıyorsanız

Kahvenizi sıcak tutacak kaliteli bir termos arıyorsanız ve farklı tasarımlar ilginizi çekiyorsa bu objektif lens görünümlü termos bardak tam aradığınız alternatif olabilir. Dış yüzeyi kaliteli PVC malzemeden imal edilen bu termos bardağın iç yüzeyi paslanmaz çelikten üretilir. İçeceklerin sıcaklığını uzun süre muhafaza edebilen bu termos bardak, 300 ml hacmiyle de son derece yeterli bir kapasiteye sahip. Objektif şeklinde tasarlanmış bu termos bardakla ister işte ister okulda kahve keyfinizi doya doya yaşayabilirsiniz.

İlginç tasarımıyla hoş bir görünüme sahip olan bu termosu detaylı olarak incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Pratik ürünleri seviyorsanız

Kahve keyfinizi doyasıya sürdürmek istiyorsanız Penguen markasının bu mavi renkli ve kulplu termos bardağı sizin için uygun bir alternatif olabilir. 450 ml hacmiyle kahveye doyamayanlar için bile yeterli bir kapasite sunan bu termos bardak, kaliteli paslanmaz INOX 18/10 çelikten üretilir. Kırılmayan ve koku yapmayan malzemeden imal edilen bu termos bardak, geniş ağzı ve kolay bir tutuş sağlayan kulpu sayesinde son derece pratik bir kullanım sunar. Kahvenizi konforlu bir şekilde yudumlayabileceğiniz bu termos bardak, içeceklerinizin sıcaklığını uzun süre muhafaza eder. Dilerseniz ürünün mor, yeşil ve kırmızı renk seçeneklerinden birini de tercih edebilirsiniz.

Penguen markasının bu mavi renkli şık çelik termos bardağını incelemek için buraya tıklayın.

10. "Küçük olsun ki çok yer kaplamasın." diyorsanız

Kahvenizi uzun süre sıcak bir şekilde keyifle yudumlayabileceğiniz, çok yer kaplamayacak ve kupa rahatlığını aratmayacak bir termos bardak arıyorsanız National Geographic markasının bu modeline göz atabilirsiniz. Markanın bu çift duvarlı çelik termos kupası, içeceklerin sıcaklığını 2 saate kadar muhafaza eder. Kulpu sayesinde ise son derece pratik bir kullanım sunar. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmayan bu ürünü elde yıkayarak temizlemeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Dünyaca ünlü National Geographic markasının kahve keyfinize eşlik edecek bu termos bardağını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

11. Canlı renkli ürünleri sevenler için

Kahvesini her daim sıcak sevenlerdenseniz Mallicity markasının bu termos bardağına bakabilirsiniz. Markanın 400 ml hacimli bu termos bardağı, kulpuyla son derece kolay ve pratik bir kullanım sağlar. Farklı renk seçenekleri de bulunan bu termos bardak, hoş görünümüyle de beğeni kazanır. Üzerinde bulunan sızdırmaz kapağı sayesinde içeceklerinizi istediğiniz yere kolayca taşıyabileceğiniz bu termos bardakla kahve keyfinizi doyasıya yaşayabilirsiniz.

Mallicity markasının bu şık görünümlü termos bardağını incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

12. "Hem sade hem şık olsun." diyenlere

Enerjisini kahveden alanlardansanız ancak ihtiyacınıza yönelik bir termos bardak bulamadıysanız Korkmaz markasının Comfort Mug adını verdiği bu modeline bakabilirsiniz. Markanın bu inox renkli, sade ama şık ürünü; 500 ml hacmiyle son derece yüksek bir kapasiteye sahip. Kahvenizi uzun saatler sıcak tutabilen bu termos bardak, buhar kapağı ve çift katmanlı gövde yapısı sayesinde de kahve keyfinizi uzun uzun yaşamanıza imkan tanır.

Mutfak araç gereçleri denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Korkmaz'ın bu inox renkli şık termosunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

13. "Kahvesiz şuradan şuraya gitmem." diyenlere



Kahvenizi uzun saatler sıcak tutacak geniş hacimli bir ürün arıyorsanız mutfak eşyalarının en sık tercih edilen markalarından Korkmaz'ın bu 450 ml kapasiteli termos bardağı aradığınız yardımcı olabilir. Çift katmanlı gövde yapısı ve buhar kapağı sayesinde içeceklerinizin sıcaklığını muhafaza eder ve lezzetini korur. Geniş ağzı sayesinde son derece kolay bir şekilde temizleyebileceğiniz bu termos bardak, modern silindirik tasarımı ile çok hoş bir görünüme sahip.

Korkmaz markasının "Delicious" ve "Coffee Time" yazı baskılı bu termos bardağını incelemek için buraya tıklayın.

14. Kahve keyfinizi istediğiniz yere taşıyın

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Günlük hayatta her daim yanınızda taşıyabileceğiniz ve kahvenizi uzun saatler sıcak tutacak bir termos bardak arayışındaysanız Milu markasının 370 ml kapasiteli bu ürünü sizin için çok uygun bir alternatif olabilir. Markanın yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilen bu termos modelini hem sıcak hem soğuk içeceklerinizi muhafaza etmek için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Spordan kampa, okuldan işe, istediğiniz her yere götürebileceğiniz bu termos bardağın yanında hediye olarak bir adet de temizleme fırçası var. Son derece rahat bir kullanım sunan bu termostan kahvenizi yudumlamak için kapaktaki kilit düğmesine bir kez basmanız yeterli.

Milu markasının farklı renk alternatifleri bulunan bu termosunu detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

