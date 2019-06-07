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Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı.

Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü kurtarılamadı. Aynı sürücünün geçen yıl eylül ayında kullandığı araçla duvara çarparak yaralandığı öğrenildi.
Kaza, Hamidiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mensur U, 16 R 9483 plakalı otomobilinin direksiyonu başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil önce tak attı, ardından savrulup cadde üzerindeki kahveye daldı. Hurdaya dönen araçta sürücü Mensur U. ile otomobilin daldığı kıraathanede çalışan çaycı Esin S. yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Bursa’ya sevk edildi. Mensur U, burada yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün geçen yıl eylül ayında kullandığı araçla duvara çarparak yaralandığı öğrenildi. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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