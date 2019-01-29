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Kahveye silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 05:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı.

Kahveye silahlı saldırı: 1 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Kahvenin önüne otomobili ile gelen silahlı kişi, içeriye doğru ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kişiyi ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kahveye silahlı saldırı: 1 yaralıKahveye silahlı saldırı: 1 yaralı

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