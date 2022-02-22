Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Sağlık açısından kahveyi ve çayı şekersiz içmenin daha iyi olduğu düşünülüyor. Kahvenin ayıltıcı özelliğinden yararlanmak, baskın tadını almak isteyenler kahveyi sütsüz tercih ediyorlar. Innsbruck Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre kahveyi sade, sütsüz, şekersiz tercih edenlerin sadist ve psikopatik eğilimlere daha yatkın olduğu öğrenildi.
1000’den fazla yetişkinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını veri alan araştırmada, katılımcılara yeme içme konusundaki tercihleri soruldu. Katılımcılar daha sonra sadizm, narsisizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik bozukluklarının değerlendirildiği bir dizi teste tabi tutuldu. Yürütülen çalışma, acı tatların tercih edilmesinin psikopatik davranışlarla ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Araştırma kahvesini acı tercih eden ve genel olarak daha acı tatlar tüketmeyi seçen herkesin psikopat olduğunu söylemiyor ancak sonuca göre bu tür eğilimleri bulunan kişiler acı tatlar yemekten zevk alıyorlar. Araştırmaya göre acı yiyecek tercihi ile ‘gündelik sadizm’, yani başkalarına orta düzeyde acı çektirmekten zevk alma eğilimi arasında bağlantı olduğu fark edildi.
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