Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Sağlık açısından kahveyi ve çayı şekersiz içmenin daha iyi olduğu düşünülüyor. Kahvenin ayıltıcı özelliğinden yararlanmak, baskın tadını almak isteyenler kahveyi sütsüz tercih ediyorlar. Innsbruck Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre kahveyi sade, sütsüz, şekersiz tercih edenlerin sadist ve psikopatik eğilimlere daha yatkın olduğu öğrenildi.

ACI TATLARIN TERCİHİ PSİKOPATİK DAVRANIŞLARLA İLİŞKİLİ

1000’den fazla yetişkinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını veri alan araştırmada, katılımcılara yeme içme konusundaki tercihleri soruldu. Katılımcılar daha sonra sadizm, narsisizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik bozukluklarının değerlendirildiği bir dizi teste tabi tutuldu. Yürütülen çalışma, acı tatların tercih edilmesinin psikopatik davranışlarla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

ACI YİYECEK İLE GÜNDELİK SADİZM ARASINDA BAĞLANTI VAR

Araştırma kahvesini acı tercih eden ve genel olarak daha acı tatlar tüketmeyi seçen herkesin psikopat olduğunu söylemiyor ancak sonuca göre bu tür eğilimleri bulunan kişiler acı tatlar yemekten zevk alıyorlar. Araştırmaya göre acı yiyecek tercihi ile ‘gündelik sadizm’, yani başkalarına orta düzeyde acı çektirmekten zevk alma eğilimi arasında bağlantı olduğu fark edildi.



