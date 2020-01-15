Kaia Gerber plaja damga vurdu! Annesinin kızı...

Annesi Cindy Crawford'ın kariyer adımlarını takip eden ve bugüne kadar yaptığı reklam anlaşmaları ve çıktığı defilelerle daha 18 yaşında adını yeni nesil süpermodeller arasına yazdıran Kaia Gerber güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kaia Gerber arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Genç model plaja güzelliği ve doğallığıyla damga vurdu.

Kaia Gerber plajda

Cindy Crawford ile Rande Gerber'in evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Kaia Gerber, son dönemin hızla yükselen modellerinden biri haline geldi. Bir süredir komedyen Pete Davidson ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ilk defa objektiflere takılan Kaia Gerber dinlenmek için Miami'yi tercih etmiş ve havuz başında görüntülenmişti.

Sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen güzel model gündem olmuştu. Gerber, podyum dünyasında attığı adımlar kadar ailesinin onay vermediği ilişkisiyle de gündeme geliyor. İddialara göre genç modelin bu ilişkisinden ailesi memnun değil.

Geçtiğimiz aylarda komedyen sevgilisi Pete Davidson ile Miami'de sarmaş dolaş objektiflere takıldıktan sonra ailesinden yine tepki gören Gerber, bu kez arkadaşlarıyla tatil yaptı. Genç model, önceki gün de Miami'de görüntülendi. Gerber'e plajda üç erkek arkadaşı eşlik etti.

CRAWFORD KARŞI İDDİALARI Cindy Crawford'ın kızının daha önce Arina Grande, Margareth Qualley ve kendisinden 20 yaş büyük oyuncu Kate Beckinsale ile aşk yaşayan Pete Davidson ile birlikteliğine karşı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.