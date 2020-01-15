Kaia Gerber plaja damga vurdu! Annesinin kızı...

Annesi Cindy Crawford'ın kariyer adımlarını takip eden ve bugüne kadar yaptığı reklam anlaşmaları ve çıktığı defilelerle daha 18 yaşında adını yeni nesil süpermodeller arasına yazdıran Kaia Gerber güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kaia Gerber arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Genç model plaja güzelliği ve doğallığıyla damga vurdu.
Kaia Gerber plajda
Cindy Crawford ile Rande Gerber'in evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Kaia Gerber, son dönemin hızla yükselen modellerinden biri haline geldi. Bir süredir komedyen Pete Davidson ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ilk defa objektiflere takılan Kaia Gerber dinlenmek için Miami'yi tercih etmiş ve havuz başında görüntülenmişti.
Sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen güzel model gündem olmuştu. Gerber, podyum dünyasında attığı adımlar kadar ailesinin onay vermediği ilişkisiyle de gündeme geliyor. İddialara göre genç modelin bu ilişkisinden ailesi memnun değil.
Geçtiğimiz aylarda komedyen sevgilisi Pete Davidson ile Miami'de sarmaş dolaş objektiflere takıldıktan sonra ailesinden yine tepki gören Gerber, bu kez arkadaşlarıyla tatil yaptı. Genç model, önceki gün de Miami'de görüntülendi. Gerber'e plajda üç erkek arkadaşı eşlik etti.
CRAWFORD KARŞI İDDİALARI
Cindy Crawford'ın kızının daha önce Arina Grande, Margareth Qualley ve kendisinden 20 yaş büyük oyuncu Kate Beckinsale ile aşk yaşayan Pete Davidson ile birlikteliğine karşı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
KAİA GERBER KİMDİR?
Kaia Gerber 3 Eylül 2001 Los Angeles, Kaliforniya, ABD doğumludur. Kaia Gerber dünyanın en ünlü top modellerinden olan Cindy Crawford'un kızıdır. Annesi gibi model olarak birçok markanın reklam yüzü ve podyum çekimlerinde mankenlik kariyerine adım atmıştır. Malibu High School'da eğitim hayatını sürdürmektedir. Henüz genç yaşına rağmen annesini şimdiden geride bırakmış ve hem Amerika'da hemde bir çok ülkede isminden söz ettirmeyi başarmıştır.
2018 yılında ise dünyaca ünlü fotoğrafçı, fenomen Türk asıllı Mert Alaş ile bir araya gelmiş ve The Love Magazine için moda çekimi gerçekleştirmiştir. Günümüzde Fendi ve Chanel defilelerinde sıkça podyumda yer alarak mankenlik kariyerini sürdüren Gerber şimdiden geleceğin süper modeli olarak gösterilmektedir.
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