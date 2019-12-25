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Kaime’den banknota paranın yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:38 | Son Güncelleme

‘Kaime’den Banknota Paranın Yolculuğu’ sergisinde, 1853 Osmanlı’dan bu güne kadar basılan tüm banknotlar yer alıyor.

‘Kaime’den Banknota Paranın Yolculuğu’ sergisinde, 1853 Osmanlı’dan bu güne kadar basılan tüm banknotlar yer alıyor. Sergi, Osmanlı’dan günümüze paranın tarihsel yolculuğunu gözler önüne seriyor.
Araştırmacı Yazar Mehmet Şahin, Sultanbeyli’de “Kaime’den Banknot’a Paranın Yolculuğu” adlı sergi açtı. Tanzimat Fermanından günümüze paranın yolculuğu ile ilgili tarihsel ve ekonomik süreci araştıran Şahin’in koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu döneminin paralarının yanında Cumhuriyet dönemi paraları da bulunuyor.
Sergi, Sultan Abdülmecid döneminde basılan 20 kuruşluk Kaime’den günümüz para birimi Türk Lirası’na kadar bütün dönemlerden paraları içeriyor. Sergide 1853 yılından bu yana basılan tüm banknotlar meraklısına sunuluyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne gelir dağılımına da işaret eden sergide farklı ülkelerden banknotlar da yer alıyor. Osmanlı ve Türkiye para birimlerinin tarihsel yolculuğunu gözler önüne seren sergi, Türkiye ekonomisinin aşamaları hakkında da fikir veriyor.

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