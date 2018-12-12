Kainat Güzellik Yarışması adayları geleneksel kıyafetlerini tanıttı

Sahneye Osmanlı dönemi saray kıyafetiyle çıkan De Vries, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. De Vries'in sergilediği 9 kilo ağırlığındaki kıyafette titizlikle işlenmiş süslemeler ve Türk motifleri dikkati çekti.
Miss Universe 2018 için geleneksel kıyafetler tanıtıldı
De Vries, 17 Aralık'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak 2018 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye adına yarışacak. Kosta Rika güzeli Natalia Carvajal
Kazakistan'ın adayı Sabina Azimbayeva
Almanya temsilcisi Celine Willers
İsviçre'nin adayı Jastina Doreen Riederer
Filipinler'i temsil eden Catriona Gray
Uruguay güzeli Sofia Marrero
İzlanda temsilcisi Katrнn Lea Elenudуttir
Polonya temsilcisi Magdalena Swat
İspanya'yı temsil eden Angela Ponce
Namibya güzeli Selma Kamanya
ABD temsilcisi Sarah Rose Summers
Çekya'yı temsil eden Lea Steflickova
Rusya'nın adayı Yuliya Polyaçihina
Yunanistan'ın adayı Ioanna Bella
Japonya'nın adayı Yuumi Kato
El Salvador temsilcisi Marisela de Montecristo
Güney Kore'nin adayı Baek Ji-hyun
Peru güzeli Romina Lozano
Güney Afrika'nın adayı Tamaryn Green
Brezilya'yı temsil eden Mayra Dias
Zambiya'nın adayı Melba Shakabozha
Vietnam temsilcisi H'Hen Nie
Myanmar'ı temsil eden Hnin Thway Yu Aung
Porto Riko'yu temsil eden Kiara Ortega
Kenya güzeli Wabaiya Kariuki
Mısırlı güzel Nariman Khaled
Tayland güzeli Sophida Kanchanarin
Türkiye’yi temsil edecek olan Tara Madelein De Vries
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