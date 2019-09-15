Kakaonun Geleceği Tehlikede mi?

Gana, çikolatanın hammaddesi olan kakaosuyla ünlü. Dünya pazarının yaklaşık yüzde 20’sini Gana karşılıyor. Bu yıl hükümet, kakao gelirlerini arttırmayı planladığını açıkladı. Ancak toprak sahipleri, çiftçilerin rızası olsun ya da olmasın, imar ya da madencilik gibi daha fazla getiri sağlayan şirketleri tercih ettikleri için, sözleşmelerini zamanından önce feshediyor ve kakao çekirdeği çiftliklerini ortadan kaldırıyor.

Gana’nın kakao yetişen bu bölgesinde, çiftçilerin geçim kaynakları da, yıllarca sahibi olmadıkları ya da kontrolün kendilerinde olmadığı dönümlerce kakao ağacıyla birlikte yok oldu.

Çiftçi Ama Serwah, Asikesu’da bir arazi kiralıyordu ancak kendisine, beklenmedik bir şekilde, bir zamanlar ekip biçtiği bu toprakların satıldığı söylendi.

Serwah, ”Bir kadın olarak, geleceğim, çocuklarımın ve torunlarımın geleceği için, başkasına ait topraklara kakao, hindistan cevizi, palmiye ve muz ekmek adına çok sıkıntı çektim ama her şey mahvoldu” diyor.

Yeterli tazminat alamadığını dile getiren Serwah, şimdi ailesini nasıl doyuracağını bilmiyor. Bir diğer talihsiz isimse David Servor. O da arazisini kaybetmiş ve elinden alınan çiftliğe çok yakın olan evini terk etmesi istenmiş.