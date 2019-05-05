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Kakava ateşi sağanak altında yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kakava ateşi sağanak altında yandı

Kakava ateşi sağanak altında yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kakava ateşi yandı.

Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin resmi açılış programı binlerce kişinin katılımıyla Sarayiçi'nde gerçekleşti.

Sağanak altında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kakava’nın yağmurla, bereketle geldiğini söyledi. Gürkan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Edirne’nin pek çok unsurunun UNESCO Kültürel Miras Listeleri’nde yer aldığını anımsatan Gürkan, “Edirne’ye en çok Edirneliler yakışıyor, Türk milletinin kahraman evlatları yakışıyor. Çünkü sizler Türk vatanının bölünmez bütünlüğünden yana, Türk milletinin birlik ve dirliği için canını veren, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti milletin bütün fertleriyle ilelebet payidar kılmaya ant içmiş evlatlarsınız.” dedi.

Kakava’nın bin 400 yıllık bir gelenek olduğunun altını çizen Gürkan, bu yıl Allah’ın Edirne’ye aynı anda üç bayramı (Kakava, Hıdrellez ve Ramazan) bahşettiğini dile getirerek, bu gece Sarayiçi’nde gerçekleşecek sahura herkesi davet etti.

Daha sonra tarihi Sarayiçi'nde Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.

Burada halka oluşturan binlerce turist, ateşin yakılmasını coşkuyla alkışladı.

Baharın gelişinin kutlandığı, Allah'tan bolluk, bereketin dilendiği Kakava'da binlerce katılımcı sağanağa rağmen dev ateş etrafında dans etti.

Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı. Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki kutlama programıyla devam edecek.

Edirne'de

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