"Kakava-Hıdrellez insanlığın ortak mirası oldu"

EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Edirne artık turizm konusunda festivallere yönelen bir şehir konumuna geldi. Edirne'nin geleceği turizmdedir. Edirne keşfedilecek yer değil, Edirne yaşanacak yerdir." dedi. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ve Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle "Kakava - Hıdrellez'in dünü, bugünü ve geleceği" konulu panel düzenlendi. Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelde konuşan Hacıoğlu, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlatarak, "Artık dünyaya mal olmuş bir etkinlik. Artık bu organizasyondaki ritüelleri korumalıyız. Bu ritüellere sadece Edirne halkı değil, tüm dünya sahip. Kakava zamanı dileklerin ağaca asılması veya Tunca Nehri'ne atılması, ateşin üzerinden atlanması, Babafingo'yu beklemek önemli ritüeller. Artık bu ritüeller dünyaya mal olmuş durumda." şeklinde konuştu. Hacıoğlu, Edirne'nin festivaller şehri olma yolunda ilerlediğini ve Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için kente on binlerce turistin geleceğini dile getirdi.

Edirne'nin geleceğinin turizmde olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti: "Edirne merkezde 6 bin yatak kapasitesi var ve daha geçen yıl 6 Mayıs tarihinden itibaren tamamen dolmuş durumda. Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne büyük bir ilgi var. Bir işi yerel dinamikleri ve yerel yönetimin dahli olmadan başaramayız. Son yıllarda gelen turistlerin sayısı gittikçe artıyor. Buna karşın sorunlar da artıyor ancak sorunları çözümleri de artıyor. Otopark ve tuvalet sorununu çözmede adımlar atıldı. İnşallah bu yıl daha az sorunun yaşandığı güzel bir etkinlik olacak. Turizm boyutu kent ekonomisi için çok önemli. Edirne artık turizm konusunda festivallere yönelen bir şehir konumuna geldi. Edirne'nin geleceği turizmdedir. Edirne keşfedilecek yer değil, Edirne yaşanacak yerdir." Sahneye renkli desenli gömleğiyle çıkan Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı Romanların yaşamına ilişkin kısa bir sunum yaptı. Konuşmasını kürsü yerine yere serdiği halının üzerinde yapan Şallı, Romanların Kakava-Hıdrellez Şenliği'nin en önemli unsuru olduğunu söyledi.