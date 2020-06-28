Kakıköy'de Protesto: "Nefes Almak İsityoruz AVM değil"

Halkalı’dan Gebze’ye kadar 76 kilometre uzunluğundaki banliyö tren hattının Anadolu yakasındaki en kalabalık duraklarından biri olan Söğütlüçeşme tren istasyonu, Haydarpaşa Garı’nın devreden çıkmasıyla aynı zamanda İstanbul’dan Anadolu’ya giden tren seferlerinin ilk istasyonu olma özelliğini kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Mayıs 2019’da Söğütlüçeşme tren istasyonu ve çevresindeki yeşil alanları kapsayan, toplamda 65 bin 370 metrekarelik alan için yapılan imar planı değişikliğini onaylanması, tren istasyonunu içinde ticaret alanları da olan gara çevrilmesinin önünü açtı. TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları), 193 milyon TL tutarındaki projenin yapımı için Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş’yi seçti. Yapılan sözleşmeye göre şirket, TCDD’ye 4 yıllık inşaat sürecinde aylık 32 bin 315 TL, proje tamamlandıktan sonra ise 25 yıllık işletme süreci için aylık 161 bin 574 TL kira ödeyecek. Yürütmeyi durdurma kararı bir ay içinde durduruldu Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin plan değişikliğinin iptali için başvurduğu İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs 2020’de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanında ‘müdahil’ olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin oybirliği ile aldığı kararda ‘‘Dosyadaki bilgi ve belgeler ile yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; planlama esasları ve tekniklerine, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durulmasına oy birliğiyle karar verildi’’ dendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara yönelik itirazını görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi, 6 Haziran’da 13. İdare Mahkemesi’nin kararını ‘oybirliğiyle’ iptal etti. Kadıköylüler: ‘‘Nefes almak istiyoruz, AVM’ye değil depreme bütçe’’ Söğütlüçeşme istasyonun içinde ticaret alanları olacak şekilde gara dönüştürülmesine karşı çıkan Kadıköy Dayanışma Ağı, istasyonun önünde protesto eylemi düzenledi. Bu kararı yalnız Kadıköy’e değil İstanbul’a da ihanet olarak değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bakanlığa bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Odabaşı, ‘‘Burası Söğütlüçeşme tren istasyonu, bir km ötede 100 yıl önce yapılmış Haydarpaşa Garı var, eğer adresi bilmiyorsanız gelin Kadıköy’e. Kadıköylü sizi götürür. Öğrenmek istiyorsanız anlatmaya hazırız. Ama yeter artık Kurbağalıdere’de 20 yıldır yapmadıklarınızı biliyoruz. Buraya AVM yaparak niye Kadıköy’ü cezalandırmak istiyorsunuz. Yeter artık, bırakın Kadıköy’ün peşini’’ dedi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde ‘‘Beton projeleri olmaz, yeşil alana proje olmaz’’ yazılı pankart açıldı. Göstericiler ellerinde ‘‘Nefes almak istiyoruz, AVM’ye değil depreme bütçe’’ dövizler taşıdı. Çarmıklı: ‘‘AVM’lerden bıktık, 12 Eylül’e direnmiştik AVM’lere de direneceğiz’’ Eyleme katılanlardan Kadıköy Kent Konseyi Üyesi Sabiha Çarmıklı, ‘‘Biz AVM istemiyoruz, AVM’lerden bıktık. Yurtdışında bile AVM’ler şehir dışına yapılıyor. Şehrin içinde AVM mi olur? Biz AVM değil biz yeşil alan istiyoruz. Çocuklarımızın yaşlımızın insanımızın nefes alabileceği alanlar istiyoruz. Özgürlüğümüzü koklayacağımız alan istiyoruz. Bu ülkede her yer beton oldu. Yağmurlar selleri gördük. İnsanca yaşamak için neye ihtiyacımız var. Oksijene ihtiyacımız var. Geçmişte 12 Eylül’e direndik bugün de AVM’lere de direneceğiz’’ dedi.