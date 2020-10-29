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Kalabalığa aldırmadı! Gömlekle gizlemeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de kalabalık mağazada hırsızlık anı kameralara yansıdı. 1'i kadın, 2 kişi müşteri kadının çantasındaki yüzükleri çaldı. Diğer kişi ise elindeki gömlekle yapılan hırsızlığı gizlemeye çalıştı. Ancak kameralardan kaçamadılar.

Kalabalığa aldırmadı! Gömlekle gizlemeye çalıştı

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Oldukça kalabalık giyim mağazasına giren 1'i kadın 2 kişiden biri, gözüne kestirdiği kadının çantasından hırsızlık yapmaya çalıştı. Alışveriş yapan kadının etrafında uzun süre dolaşan şüpheli, en uygun anı kolladı. Mağazada bulunan kadın şüpheli ise alışveriş yapan kadını konuşarak oyaladı. İlk denemelerinde başarılı olamayan iki şüpheli, kadını mağazada takip etmeye devam etti. Ardından şüpheli, alışveriş yapan kadının çantasındaki 2 yüzüğün olduğu kutuları aldı. O sırada kadın şüpheli de elindeki gömleği havaya kaldırarak hırsızlık anının görünmesine engel oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin alışveriş yapan kadının etrafında dolaştığı, kadın şüpheli hedeflerindeki kadınla konuşurken, erkek olanın kutuları almak için çabaladığı, başarılı olamayan hırsızların kadını takip etmeye devam ettiği, hırsızın çantadan kutuları alırken diğer şüphelinin ise elindeki gömlekle hırsızlık anının görünmesini önlediği ve şüphelilerin mağazadan ayrıldığı görülüyor.

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Yüzük kutularının çantasında olmadığını fark eden kadın ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polisler şüpheli Gürkan A.'yı kısa sürede yakaladı. Şüpheli, polis merkezine getirilerek, sorguya alınırken şüpheli kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İHA

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