HABER

Kalabalığı görüp geldi, otomobilin ırmağa düştüğünü gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

BARTIN’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkisinde meydana geldi. Sedat Bayrak, 74 AAC 806 plakalı otomobilini garson olarak çalıştığı, ırmak kenarındaki restoranın yan tarafına park edip, iş yerine gitti. Ancak otomobil, hareket ederek ırmağa düştü. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri geldi.

Ekiplerin otomobilin suya nasıl uçtuğunu araştırdıkları sırada, kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak, ırmaktaki aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

Büyük şaşkınlık yaşayan Sedat Bayrak, "Sabah işe geldim. Arabayı buraya park etmiştim. Sonra geldim otomobil buradaydı. Tekrar iş yerine gittim. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak için geldiğim de bir aracın ırmağa düştüğünü duydum. Baktım benim otomobil yok. Nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.

Irmağa düşen otomobil, dalgıçların bağladıkları halatlar ve çekici ile sudan çıkartıldı. Otomobilin ırmağa düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtıAntalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildiMeslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.