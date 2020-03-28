Kalabalık ve yoksul kentlerde sosyal mesafe mümkün mü?

Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin önemine vurgu yapılıyor ancak yoğun nüfuslu ve yoksulluğun fazla olduğu şehirlerde gerçekler farklı.Koronavirüs salgını neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Salgının geniş çapta görüldüğü ülkelerde sokağa çıkma yasakları uygulanırken, çoğu ülkelerde de hükümetler sıkı tedbirlerle halkı evlerinde kalmaya yönlendiriyor, insanlar arasında sosyal mesafenin olabildiğince korunmasını sağlamaya çalışıyor. Ancak Mumbai, Rio de Janeiro, Dakka, Gazze ve Jakarta gibi kalabalık veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu dünyanın farklı bölgelerindeki bazı kentlerde sosyal mesafe tedbirlerini gerektiği gibi uygulamak pek mümkün olmuyor. Bir mutfağı 22 kişi kullanıyor Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir gecekondu mahallesinde yaşayan Josna Begüm, kendileri için sosyal mesafenin "imkansız” olduğunu söylüyor. Bir çocuğuyla birlikte tek odada yaşayan Begüm, mutfağı ise mahalledeki 22 kişiyle birlikte paylaşıyor. Bangladeş hükümeti virüsün yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. İtalya gibi dünyanın farklı bölgelerinde hizmet sektöründe çalışan Bangladeş vatandaşlarının ülkelerine dönmesi salgın riskini daha da artırmıştı.

Hükümet sosyal mesafenin korunması çağrıları yapıyor ancak, kilometrekareye ortalama 47 bin 400 kişi düştüğü Dakka'da bunun sağlanması hayli güç. Üstelik kentin yoksul bölgelerinde nüfus yoğunluğu daha fazla. 10 milyondan fazla nüfusa sahip olan kentte ortalama konut büyüklüğü 11 metrekare civarında. Salgının geleceğini yoğun nüfuslu ülkeler belirleyecek Dakka'nın durumunda olan çok sayıda kent var. Milyonlarca insan yoksul kenar mahallelerde iç içe, yeteri kadar sudan ve temizlik koşullarından yoksun bir şekilde yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Acil Sağlık Durumları Programı Direktörü Michael J. Ryan, bu hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının geleceğini yoğun nüfuslu ülkelerdeki gelişmelerin belirleyeceğini söyledi. "Hastalansam bile kendimi izole etmem imkansız” Endonezya’nın başkenti Jakarta’da yaşayan 74 yaşındaki Ebu Bekir üç kişilik ailesiyle beraber kentin gecekondu mahallesinde derme çatma bir evde kalıyor. Oldukça yoğun nüfuslu bölgede sosyal mesafenin korunmasını olası görmüyor, "Kendimizi temiz tutmak daha önemli” diyor. Ancak su baskınlarından sık sık etkilenen bölgede bunu sağlamak da hayli güç.