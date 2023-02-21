'Kalacak yeri olmayanlar' bu tarafa... Esenboğa Havalimanı'nda depremzedeler için konulan tabela olay yarattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden sağ olarak çıkmayı başaran depremzedeler; yaşamlarını kurtardılar belki ama yakınlarını, doğup büyüdükleri mahallelerini hatta anılarını kaybettiler.

Depremzedelerin bir kısmı üniversitelerin KYK yurtlarına yerleştirilirken, diğer bir kısmı da başka şehirlerdeki tanıdıklarının yanına gitmeye başladı.

"KALACAK YERİ OLMAYANLAR" TABELASI

Şehri terk etmek zorunda kalan depremzedelerin Ankara Esenboğa Havalimanı’nın gelen yolcu çıkış kapısında karşılaştıkları "Kalacak Yeri Olmayanlar" tabelası ise sosyal medyada gündem oldu.

Düşünülmeden yazılan bir yazı olduğunu savunan kullanıcılar, insanların yaralarının yeniden kanatıldığı eleştirisinde bulundu. Gelen yorumlardan "İnsan enkazdan kendini kurtarır da şunu görünce yere çöküp ağlar" yorumu en çok paylaşılan yorumlar arasında yer aldı.