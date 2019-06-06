HABER

Kalanlar İçin Göçenlerin Ülkesi: Venezuela

06.06.2019 20:12 | Son Güncelleme

Son birkaç yıldır yaşadıkları ağır ekonomik koşulları kaldıramayan Venezuelalılar, çareyi başka ülkelere gidip çalışmakta buluyor. Mustafa Özdemir Caracas'ta, daha iyi yaşam umudu için ülkelerinden ayrılmayı arzulayan Venezuelalılardan bazılarıyla konuştu

Kalanlar İçin Göçenlerin Ülkesi: Venezuela

Son birkaç yıldır yaşadıkları ağır ekonomik koşulları kaldıramayan Venezuelalılar, çareyi başka ülkelere gidip çalışmakta buluyor. Ülkelerinde iş sahibi olsalar bile kazandıkları para gün geçtikçe eriyen Venezuelalılar’dan şanslı olanları, ancak yurtdışında çalışan yakınlarının gönderdiği paralarla yaşamlarını idame ettiriyor. Mustafa Özdemir Caracas'ta, daha iyi yaşam umudu için ülkelerinden ayrılmayı arzulayan Venezuelalılardan bazılarıyla konuştu.

Venezuela’da yüksek enflasyondan dolayı temel ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok kişi için tek çare, bir süreliğine de olsa yurtdışına gitmek. Eğer çocuğunuzun tüm masraflarını üstlenen yalnız bir anneyseniz, işiniz çok daha zor. Ana, ekonomik gerekçelerle yurtdışına gitme kararı alan milyonlarca Venezuelalıdan sadece biri. Bize bu kararındaki esas etkenin, 7 aylığına annesine bırakacağı kızı olduğunu anlatıyor: “Benim adım Ana Karina, 27 yaşında yalnız bir anneyim. Kızımın masraflarını tek başıma karşılamak zorundayım. Yakın zamanda bir üniversitenin iktisat bölümünden mezun oldum. Geçen haftaya kadar özel bir bankada çalışıyordum ama yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlardan dolayı istifa edip Venezuela’dan ayrılma kararı aldım. Kolombiya’da anne tarafından akrabalarım yaşıyor. O yüzden Kolombiya’ya gidip şansımı deneyeceğim. Benim amacım para biriktirip kızıma para göndermek ve annemden dolayı Kolombiya vatandaşlığı almak.”

Kızının temel ihtiyaçlarını karşılamak için Venezuela’ya her ay para göndermeyi planlayan Ana, zor bir karar aldığını ama krizin ona başka bir seçenek bırakmadığını söylüyor: “Kolombiya’da beni neyin beklediğini çok bilmiyorum ama her halükarda buradan daha kötü olacağını sanmıyorum. Çünkü burada kazandığım para mutfak giderlerine anca yetiyor. Burada kazandığınız parayla çocuğunuzu parka ya da sinemaya götürebilmek, üst baş almak ya da istediği bir oyuncağı alabilmek, hatta okul masraflarını karşılamak bile mümkün değil. Beklentim Kolombiya’da yeterince para biriktirip kızıma kıyafet, ayakkabı alıp, hediyeler verebilecek ekonomik güce ulaşmak.”

Yorman, 24 yaşında ve bir devlet üniversitesinin Plastik Sanatlar bölümünde öğrenci. Bugünlerde, 7 ay önce Arjantin’e göç eden kardeşinin ona uçak bileti göndermesini bekliyor. Bilet geldiğinde okulu bırakıp Buenos Aires’e gitmeyi planlıyor: “Bugün Venezuela’da okumak için uygun koşulların olduğunu söylemek doğru olmaz. Mesela benim için her gün üniversiteye toplu ulaşım araçları kullanarak gelebilmek, ulaşım ücretlerinin aşırı pahalı olmasından dolayı oldukça güç. Bunun gibi birçok neden, üniversite öğrencilerinin okulu bırakmasına neden oluyor.”

Yorman kendisi için bir tutku olan sanat eğitimini bırakıp gitmek istemese de bunu hem kendisinin hem de aile fertlerinin iyiliği için yapmak zorunda olduğuna inanıyor: “Bazı akrabalarım, krizden sonra Peru’ya, Kolombiya’ya, Şili’ye göçtü. Kardeşimse 7 aydır Arjantin’de yaşıyor ve bize para gönderiyor. Amacımız bu zor yaşam koşullarından kurtulup ailecek belli bir yaşam kalitesine ulaşabilmek. Bunun için de önce ben gideceğim, sonrasında da birlikte çalışıp anneme ve kardeşime bir bilet alacağız.”

Naidi Jimenez 59 yaşında, 14 yıldır bir devlet kurumunda sekreterlik yapıyor, kızıyla ve Alzheimer hastası olan annesi ile birlikte yaşıyor. İspanya’ya göçen ailesinin gönderdiği döviz sayesinde ayakta kalabildiklerini ama öncesinde çok zor dönemler geçirdiklerini anlatıyor: “Kriz başladığında kız kardeşim ve oğlum henüz Barcelona’ya gitmemişti. G günlerde gıda ürünleri bulunamıyordu. Bulunanlar da karaborsada ürün fiyatının çok üzerinde satılıyordu. Örneğin et ve protein tüketebilmemiz ya da kazandığımız maaşla bir ekmek alabilmemiz bile mümkün değildi. O günlerde biz aç yatıyorduk desek yalan olmaz. Durum bugün de değişmiş değil. Ben özellikle hastalanmayalım diye dua ediyorum. Çünkü tedavi masraflarını ödeyebilmek imkansız.”

Kendi kazandığı asgari ücret, kızının maaşı ve annesinin emekli maaşının yanı sıra yurtdışından gelen dövizle birlikte eve aylık 4 maaş girmesine rağmen yine de kıyafet, ayakkabı, bakım ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten Naidi, çevresinde durumları çok daha kötü olan kişileri tanıdığını söylüyor: “Yurtdışından para desteği almayan ve günde sadece bir öğün yiyebilen insanlar tanıyorum. Örneğin krize kadar görece iyi yaşamış, iş arkadaşım olan bir mühendis var. Kriz döneminde durumları kötüleşti, bazen öğle yemeklerinde sadece pirinç yiyor. Ben sekreter olduğum halde aynı sosyoekonomik düzeydeyiz diyebiliriz. Devletin dağıttığı pirinç, makarna, un ve bakliyattan oluşan yiyecek yardımı olmasa yiyecek yemekleri yok. Durumları oldukça kritik.”

Bugün, kişi başı gerekli mutfak masrafları minimum 50 dolarken, asgari ücretin 12 dolara kadar düştüğü Venezuela’da milyonlarca aile, yurtdışına çalışmaya giden akrabalarının gönderdikleri dövizlerle yaşamını idame ettirebiliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018’de yaklaşık 2 milyon Venezuela vatandaşı göç etti.

Ancak şu bir gerçek ki, gitmek isteyenlerin sayısı gidenlerden çok daha fazla.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Kırgızistan, 'Türkiye içişlerimize karışmamalı' diyerek Ankara'ya nota verdiKırgızistan, 'Türkiye içişlerimize karışmamalı' diyerek Ankara'ya nota verdi
YSK'nın hangi kararı, neden tartışma yarattı?YSK'nın hangi kararı, neden tartışma yarattı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.