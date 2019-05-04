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Kalasların altında ölen Uğur'u, babası son yolculuğunda sırtında taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, üstünde yürüdüğü sırada devrilen kalasların altında kalarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Uğur Çimen'in tabutunu, babası sırtına alarak, taşıdı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, üstünde yürüdüğü sırada devrilen kalasların altında kalarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Uğur Çimen'in tabutunu, babası sırtına alarak, taşıdı.

Acı olay, dün saat 19.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Evden markete giden ilkokul öğrencisi Uğur Çimen, iddiaya göre, dönüşte yol kenarındaki boş arazide istiflenen kalasların üzerine çıktı. Yürümeye başlayan Çimen, kalaslar devrilince, altında kaldı. Diğer çocukların yardım istemesi üzerine, olay yerine vatandaşlar koştu. Çocuğun kalasların altında kaldığını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kalasların altından çıkardığı Çimen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Uğur Çimen için bugün Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi'ndeki Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk, mahalle mezarlığında toprağa verildi Baba Bülent Çimen'in oğlunun tabutunu sırtına yaslayarak cenaze aracına kadar taşıması yürekleri yaktı.

KERESTELERİN SAHİBİ MARANGOZ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Çimen'in ölümünün ardından polisin başlattığı soruşturma kapsamında kalasların sahibi olan marangoz Akın C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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