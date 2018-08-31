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Kalaşnikof elektrikli otomobil işine giriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:58 | Son Güncelleme

Tüm dünyada AK 47 yada Kalaşnikof olarak bilinen otomatik saldırı tüfeğinin tasarımcısı ve yaratıcısı olan Rus silah üreticisi Izhmash elektrikli otomobil piyasasına el atmaya karar verdi. İşte detaylar.

Kalaşnikof elektrikli otomobil işine giriyor!

Rus silah üreticisinin elektrikli otomobili geçtiğimiz günlerde Moskova’nın yaklaşık 45 mil uzağında yer alan Kubinka kentinde ortaya çıktı. Kentte düzenlenen Army 2018 International Military Technical Forum’da tanıtılan elektrikli otomobil CV-1 adlı prototipi ile gözler önüne çıktı. CV-1 esasen 1973-1997 yılları arasında üretilen tipik bir Sovyet otomobili olan IZH-21252 modeline dayanıyor.

Öte yandan Fiat tarafından 1974-1984 yılları arasında üretilen ve bizde de Murat 131 adıyla bilinen efsaneyi andırıyor diyebiliriz.
Rusya’nın en büyük silah üreticisi Izhmash, CV-1 elektrikli otomobil ile ülkesinin Tesla’sı olmak istiyor!

Izhmash’e göre CV-1, 295 beygir gücündeki 220 kW’lık elektrik motoruyla çalışıyor. Ayrıca üreticinin verdiği teknik bilgilere göre 50 kg ağırlığındaki 90 kW’lık elektrik bataryasıyla beslenen CV-1, tek bir şarjla 350 km yol alabiliyor. Öte yandan Izhmash’in, CV-1’in üretimi, fiyatlandırması ve satışı ile ilgili henüz bir bilgi vermediği biliniyor.

Tüm dünyada en çok Kalaşnikof üretimi ile bilinen Izhmash, aslında 200 yılı aşkın bir süredir Rus silah endüstrisinin bayrak taşıyıcı firmalarından. Ancak zaman zaman otomotiv endüstrisine kenardan köşeden girmeye çalışan Rus şirket bu defa da elektrikli otomobil üretmeye karar verdi. Tabii piyasada Tesla, Daimler AG, Volkswagen Group, BMW, Toyota ve Honda gibi sayısız otomobil devi varken ne derece başarı sağlayabilir bilinmez.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrikli Otomobil Rusya

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